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Алиментщицу из Екатеринбурга нашли в Москве и взыскали миллионный долг

27 марта 2023, 06:39
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга, задолжавшая своему ребенку миллион рублей, проживала в Москве под другой фамилией.

Судебные приставы Свердловской области нашли мать, задолжавшую своему 10-летнему ребенку солидную сумму, в Москве. По закону она должна была переводить на счет опекуна ребенка четверть своих доходов ежемесячно, однако она часто пропускала платежи, накапливая задолженность. В итоге сумма долга достигла миллиона рублей, а сама должница выпала из поля зрения приставов.

По своему екатеринбургскому адресу, как выяснилось, она давно не проживала. Как пояснил ее брат, она вышла замуж, сменила фамилию и уехала куда-то с мужем. Женщина была объявлена в розыск, сообщает издание «Московский Комсомолец — Екатеринбург». Она нашлась в столице нашей страны и сразу перевела долг, составивший более 1 миллиона рублей, на счет опекуна своего ребенка.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Дети#Долг#Приставы#Алименты
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