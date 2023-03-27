Алиментщицу из Екатеринбурга нашли в Москве и взыскали миллионный долг

По своему екатеринбургскому адресу, как выяснилось, она давно не проживала. Как пояснил ее брат, она вышла замуж, сменила фамилию и уехала куда-то с мужем. Женщина была объявлена в розыск, сообщает издание «Московский Комсомолец — Екатеринбург». Она нашлась в столице нашей страны и сразу перевела долг, составивший более 1 миллиона рублей, на счет опекуна своего ребенка.