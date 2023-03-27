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Бастрыкин заинтересовался делом убившей детей и себя матери в Екатеринбурге

27 марта 2023, 04:19
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о процессе следствия по делу убийства двух детей и самоубийства матери в Екатеринбурге.

Доложить о развитии расследования было поручено и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову.

Главе СКР будет доставлен доклад о причинах и обстоятельствах данного убийства, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, 25 марта 2023 года 37-летняя женщина убила двух своих детей пяти и восьми лет, а потом ушла из дома и покончила с собой. По словам знакомых, это была благополучная семья, а женщина работала в уральском экономическом университете.

Жительница Екатеринбурга убила себя и своих детей
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#Елизавета Зиборова#Александр Бастрыкин#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Смерть#Убийство#Самоубийство#Происшествия#Мать убила себя и детей в Екатеринбурге#Новости УрФО
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