Бастрыкин заинтересовался делом убившей детей и себя матери в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Доложить о развитии расследования было поручено и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову.
Главе СКР будет доставлен доклад о причинах и обстоятельствах данного убийства, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, 25 марта 2023 года 37-летняя женщина убила двух своих детей пяти и восьми лет, а потом ушла из дома и покончила с собой. По словам знакомых, это была благополучная семья, а женщина работала в уральском экономическом университете.