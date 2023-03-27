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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Биатлонистка из Свердловской области победила в спринте на Чемпионате России

27 марта 2023, 16:07
Фото: 1MI
22-летняя биатлонистка из Свердловской области завоевала сенсационную победу в спринте на Чемпионате России, проходящем в Ханты-Мансийске.

Молодая спортсменка в стрельбе поразила все мишени и показала результат 24.22,5. Из лыжных гонок свердловчанка перешла менее года назад.

По словам биатлонистки, от стрельбы получилось испытать удовольствие, однако сама гонка далась ей тяжело, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В первой биатлонской горке спортсменка участвовала в конце сентября в Тюмени на летнем Чемпионате России. А 28 марта 2023 года будут проходить гонки преследования, в которых свердловчанка стартует с 35-секундным преимуществом.

Напомним, недавно спортсмен из Нижнего Тагила занял третье место по слалому на международном турнире, который проходил в Душанбе.

Слаломист из Нижнего Тагила взял «бронзу» на международном турнире
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