Биатлонистка из Свердловской области победила в спринте на Чемпионате России

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Молодая спортсменка в стрельбе поразила все мишени и показала результат 24.22,5. Из лыжных гонок свердловчанка перешла менее года назад.
По словам биатлонистки, от стрельбы получилось испытать удовольствие, однако сама гонка далась ей тяжело, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
В первой биатлонской горке спортсменка участвовала в конце сентября в Тюмени на летнем Чемпионате России. А 28 марта 2023 года будут проходить гонки преследования, в которых свердловчанка стартует с 35-секундным преимуществом.
Напомним, недавно спортсмен из Нижнего Тагила занял третье место по слалому на международном турнире, который проходил в Душанбе.