Четыре человека пострадали в аварии с участием скорой помощи в Екатеринбурге

В результате столкновения у мужчины, сидевшего за рулем Citroen, сочетанная травма, а его пассажирка впала в кому. Также пострадали водитель и врач, ехавшие в карете скорой помощи. У водителя был диагностирован ушиб грудной клетки, а у врача оказалась сломана правая голень