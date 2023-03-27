Четыре человека пострадали в аварии с участием скорой помощи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:48
Екатеринбуржец, управлявший автомобилем Citroen, выехал на встречную полосу и по касательной задел иномарку Nissan, а после произошло столкновение Citroen с машиной скорой помощи, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В результате столкновения у мужчины, сидевшего за рулем Citroen, сочетанная травма, а его пассажирка впала в кому. Также пострадали водитель и врач, ехавшие в карете скорой помощи. У водителя был диагностирован ушиб грудной клетки, а у врача оказалась сломана правая голень
Напомним, недавно в селе Кашино случилась авария с участием автомобиля и пассажирского автобуса. Люди, ехавшие в автобусе, не пострадали, а водителя доставили в больницу №36 в Екатеринбурге для медицинского осмотра.