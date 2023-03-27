TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Четыре человека пострадали в аварии с участием скорой помощи в Екатеринбурге

27 марта 2023, 04:48
Фото: 1MI
В аварии со скорой помощью пострадали четыре человека. Происшествие случилось около остановки «Ювелирная» в Екатеринбурге вечером 26 марта 2023 года.

Екатеринбуржец, управлявший автомобилем Citroen, выехал на встречную полосу и по касательной задел иномарку Nissan, а после произошло столкновение Citroen с машиной скорой помощи, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения у мужчины, сидевшего за рулем Citroen, сочетанная травма, а его пассажирка впала в кому. Также пострадали водитель и врач, ехавшие в карете скорой помощи. У водителя был диагностирован ушиб грудной клетки, а у врача оказалась сломана правая голень

Напомним, недавно в селе Кашино случилась авария с участием автомобиля и пассажирского автобуса. Люди, ехавшие в автобусе, не пострадали, а водителя доставили в больницу №36 в Екатеринбурге для медицинского осмотра.

В Сысертском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле будут судить водителя BMW, устроившего смертельное ДТП на ЧелюскинцевВ ДТП в Воронежской области трое погибли и шестеро раненыСбивший подростка и сбежавший с места ДТП водитель найден под Нижним Тагилом
#Екатеринбург#Свердловская область#Авария#ДТП#Скорая помощь#Пострадавшие#Пассажирка#Автомобиль#Происшествия#Новости УрФО#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Тагильчанин остался с двумя детьми после смерти жены в ГБ №1
24 марта 07:40
Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
24 марта 07:15
Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
24 марта 07:58
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
23 марта 16:21
Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
Вчера, 10:30
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
23 марта 15:22