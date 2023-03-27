Десантник Михаил Муравьев из Каменска-Уральского погиб в ходе СВО

Михаилу Муравьеву было 48 лет. Он родился и вырос в Каменске-Уральском, работал на трубном заводе, армейскую службу прошел в ракетных войсках. После армии работал слесарем на Механо-литейном заводе, получил высшее образование в Курганском машиностроительном институте.