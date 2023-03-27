Десантник Михаил Муравьев из Каменска-Уральского погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Михаилу Муравьеву было 48 лет. Он родился и вырос в Каменске-Уральском, работал на трубном заводе, армейскую службу прошел в ракетных войсках. После армии работал слесарем на Механо-литейном заводе, получил высшее образование в Курганском машиностроительном институте.
Штурмуя опорный пункт ВСУ на рубеже Сватово и Кременной, 17 марта гвардии старший сержант Михаил Муравьев выполнил боевую задачу, поставленную перед его подразделением, получив многочисленные ранения, несовместимые с жизнью, — сообщили в администрации Каменска-Уральского.
Родные, близкие и коллеги по работе отзываются о Михаиле как о целеустремленном человеке, грамотном руководителе, профессионале, прекрасном семьянине и верном друге.
Со старшим сержантом Михаилом Муравьевым простятся в Каменске-Уральском на Аллее Славы 28 марта, а после похоронят на Ивановском кладбище.
Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщает Е1.