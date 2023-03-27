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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:40

Десантник Михаил Муравьев из Каменска-Уральского погиб в ходе СВО

27 марта 2023, 14:38
С десантником из Каменска-Уральского простятся на родине 28 марта.

Михаилу Муравьеву было 48 лет. Он родился и вырос в Каменске-Уральском, работал на трубном заводе, армейскую службу прошел в ракетных войсках. После армии работал слесарем на Механо-литейном заводе, получил высшее образование в Курганском машиностроительном институте.

Штурмуя опорный пункт ВСУ на рубеже Сватово и Кременной, 17 марта гвардии старший сержант Михаил Муравьев выполнил боевую задачу, поставленную перед его подразделением, получив многочисленные ранения, несовместимые с жизнью, — сообщили в администрации Каменска-Уральского.

Родные, близкие и коллеги по работе отзываются о Михаиле как о целеустремленном человеке, грамотном руководителе, профессионале, прекрасном семьянине и верном друге.

Со старшим сержантом Михаилом Муравьевым простятся в Каменске-Уральском на Аллее Славы 28 марта, а после похоронят на Ивановском кладбище. 

Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщает Е1.

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#Наталья Лушина#СВО#Происшествия#Мобилизация#Доброволец#Операция на Украине#Каменск-Уральский#Свердловская область
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