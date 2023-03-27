Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На прошедшей неделе газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого журналисты TagilCity.ru проводят ежедневные замеры возле нижнетагильского вокзала, ни разу не фиксировал превышений вредных веществ. Пост УГМС на Тагилстрое 24 марта поймал превышение диоксида в размере 1,2 ПДК.
Контейнеры для ртутьсодержащих отходов появились в четырех поселках под Нижним Тагилом. Теперь жители Уральца, Серебрянки, Висимо-Утки и Усть-Утки могут выбрасывать люминесцентные лампы и ртутные градусники в специально отведенную для этого емкость, а не в общий мусорный бак. Вывозом опасных отходов будет заниматься МБУ «Служба экологической безопасности».
Агрокомплексам законодательно запретили использовать непереработанные отходы жизнедеятельности животных и птиц. Теперь навоз должен храниться на специально оборудованных площадках в герметичных емкостях. После отходы подлежат переработке, то есть отчистке от опасных микроорганизмов, бактерий. Также в навозе должны быть снижены токсичные вещества и пестициды. А пока под Нижним Тагилом в поселке Горноуральский местный агрокомплекс продолжает сливать фекалии на поле. Общественники считают, что эти отходы не прошли должную очистку и не могут считаться безопасными.
Нижний Тагил 25 марта присоединился к международной экологической акции «Час Земли». В рамках флэшмоба все желающие выключают свет и не пользуются бытовыми электрическими приборами один час. В Нижнем Тагила в это время была выключена подсветка на ряде объектов в центре города.