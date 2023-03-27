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Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота

27 марта 2023, 09:17
Фото: 1MI
Пост УГМС в Нижнем Тагиле на минувшей неделе поймал превышение диоксида азота в воздухе, а в четырех поселках появились контейнеры для опасных отходов. Главные экологические события недели с 20 по 26 марта.

На прошедшей неделе газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого журналисты TagilCity.ru проводят ежедневные замеры возле нижнетагильского вокзала, ни разу не фиксировал превышений вредных веществ. Пост УГМС на Тагилстрое 24 марта поймал превышение диоксида в размере 1,2 ПДК.

Контейнеры для ртутьсодержащих отходов появились в четырех поселках под Нижним Тагилом. Теперь жители Уральца, Серебрянки, Висимо-Утки и Усть-Утки могут выбрасывать люминесцентные лампы и ртутные градусники в специально отведенную для этого емкость, а не в общий мусорный бак. Вывозом опасных отходов будет заниматься МБУ «Служба экологической безопасности».

Контейнеры для ртутьсодержащих отходов появились в четырех поселках под Тагилом
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Агрокомплексам законодательно запретили использовать непереработанные отходы жизнедеятельности животных и птиц. Теперь навоз должен храниться на специально оборудованных площадках в герметичных емкостях. После отходы подлежат переработке, то есть отчистке от опасных микроорганизмов, бактерий. Также в навозе должны быть снижены токсичные вещества и пестициды. А пока под Нижним Тагилом в поселке Горноуральский местный агрокомплекс продолжает сливать фекалии на поле. Общественники считают, что эти отходы не прошли должную очистку и не могут считаться безопасными.

Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
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Нижний Тагил 25 марта присоединился к международной экологической акции «Час Земли». В рамках флэшмоба все желающие выключают свет и не пользуются бытовыми электрическими приборами один час. В Нижнем Тагила в это время была выключена подсветка на ряде объектов в центре города.

Нижний Тагил погрузится во тьму
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#Анна Григорьева#Выбросы#Контейнеры#Агрокомплекс Горноуральский#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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