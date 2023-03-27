Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота

Агрокомплексам законодательно запретили использовать непереработанные отходы жизнедеятельности животных и птиц. Теперь навоз должен храниться на специально оборудованных площадках в герметичных емкостях. После отходы подлежат переработке, то есть отчистке от опасных микроорганизмов, бактерий. Также в навозе должны быть снижены токсичные вещества и пестициды. А пока под Нижним Тагилом в поселке Горноуральский местный агрокомплекс продолжает сливать фекалии на поле. Общественники считают, что эти отходы не прошли должную очистку и не могут считаться безопасными.