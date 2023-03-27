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Published Сегодня, 16:45

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Updated Сегодня, 16:45

Изменен приговор осужденному за взятку экс-начальнику УМВД Екатеринбурга

27 марта 2023, 16:45
Фото: 1MI
Свердловский областной суд изменил приговор бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову.

Трифонову было добавлено наказание в виде конфискации имущества, сумма которого не раскрывается. Также был сокращен срок на два месяца, рассказали в пресс-службе областного суда.

По словам адвоката Ольги Кезик, из обвинительного приговора убрали статью за приобретение огнестрельного оружия. Теперь срок Трифонова составляет 9 лет и 4 месяца.

Напомним, в августе 2022 года бывший начальник екатеринбургского УМВД был осужден на 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за получение взятки в размере 10 миллионов рублей. Осужденный собственную вину отрицал и утверждал, что был оговорен, а после оглашения приговора подал апелляцию.

Бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга грозит 9,5 лет тюрьмы за взятку
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#Елизавета Зиборова#Приговор#Суд#Екатеринбург#Свердловская область#Апелляция#Экс-начальник#Взятка#Общество#Новости УрФО
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