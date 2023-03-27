Изменен приговор осужденному за взятку экс-начальнику УМВД Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Трифонову было добавлено наказание в виде конфискации имущества, сумма которого не раскрывается. Также был сокращен срок на два месяца, рассказали в пресс-службе областного суда.
По словам адвоката Ольги Кезик, из обвинительного приговора убрали статью за приобретение огнестрельного оружия. Теперь срок Трифонова составляет 9 лет и 4 месяца.
Напомним, в августе 2022 года бывший начальник екатеринбургского УМВД был осужден на 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за получение взятки в размере 10 миллионов рублей. Осужденный собственную вину отрицал и утверждал, что был оговорен, а после оглашения приговора подал апелляцию.