Совершить познавательное путешествие на майских праздниках можно в удивительный поселок Висим. Он расположен на территории парка «Река Чусовая» и интересен тем, что практически не изменился за 300 лет своего существования. Здесь расположены музеи русского быта, игрушек, ремесел. Можно наглядно увидеть, как жили крестьяне несколько столетий назад. Также в Висиме можно посетить мараловую ферму и местный ипподром. А еще в окрестностях находится множество уникальных природных достопримечательностей.