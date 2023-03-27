Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Праздничные выходные для россиян начнутся уже в конце апреля. Праздник Весны и Труда, который традиционно празднуется 1 мая, выпадает в 2023 году на понедельник. Выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая. Ну, а с 6 по 9 мая страна отметит очередную годовщину Дня Победы.
В совокупности у нас будет семь дней отдыха, которые можно провести с максимальной пользой. Как правило, тагильчане, воспользовавшись тем, что в начале мая уже устанавливается теплая погода, выезжают на дачи, на загородные пикники, на базы отдыха с семьей или друзьями.
Природа Нижнего Тагила завораживает своей разнообразной красотой. Пейзажи региона — это летящие горные кручи, лиственные леса, стремительные реки, подземные гроты и пещеры, живописные карьеры… Если устраивать отдых на майские праздники, то только на природе, уверяют тагильчане.
Эта гора действительно напоминает очертаниями силуэт бредущего медведя. Но туристы едут сюда не из-за забавного сходства, а полюбоваться дивными красотами этих мест. С вершины горы открывается незабываемый вид на лесной массив и речную долину. Однако забраться сюда непросто, и под силу только опытным скалолазам. Однако и у подножия горы очень живописно, здесь, на побережье реки Тагил, можно разбить палатку, остановиться на пикник.
А в этом замечательном месте можно вдоволь порыбачить и насладиться всеми прелестями рыбачьей жизни — развести костер, сварить уху. Водоем хоть и искусственный, но рыбы здесь водится много, да и клев всегда хороший, утверждают рыбаки. В водах Леневки водятся щука, окунь, лещ, плотва и другая рыба. Летом на побережье водохранилища обустраивают пляжи. Тагильчане с удовольствием купаются в водоеме.
Еще один популярный маршрут на выходные в Нижнем Тагиле — это поездки к Черноисточинскому водоему, который славится своей сказочной красотой. На берегу пруда большие компании устраивают пикники, можно привезти мангал и организовать гриль и шашлыки — для многих тагильчан такой отдых в майские праздники уже стал доброй традицией. Берега пруда заросли хвойными лесами и лиственными рощами. Поэтому воздух тут невероятно чистый и свежий.
Устроить себе праздничный мини-отпуск можно в длинные выходные на День Победы — в этом году выпадает аж четыре нерабочих дня. Вполне достаточно, чтобы отправиться в 2 — 3-дневную поездку по курортам Нижнего Тагила. В окрестностях города много зон отдыха и горнолыжных баз, в которых покататься можно даже в мае.
Это известное место на Среднем Урале, сюда съезжаются любители активного отдыха со всего Уральского региона. На горнолыжном курорте «Гора Белая» отдыхать можно круглый год. А вот снежные развлечения доступны с осени по весну. Здесь действуют несколько видов горнолыжных трасс, предусмотрены катания на санях и сноубордах. Заселиться можно в комфортабельный отель при базе, также к услугам отдыхающих рестораны и кафе.
Невьянск — старинный уральский город, чья история неразрывно связана с династией заводчиков Демидовых. Город является колыбелью уральской промышленности, здесь еще с XVIII века сохранились архитектурные достопримечательности, построенные потомками Демидова. Одна из них — Невьянская башня, которую называют российским аналогом Пизанской башни за характерный наклон и уникальную архитектурную композицию. Также в городе функционирует исторический музей, хранящий уникальную летопись края.
Совершить познавательное путешествие на майских праздниках можно в удивительный поселок Висим. Он расположен на территории парка «Река Чусовая» и интересен тем, что практически не изменился за 300 лет своего существования. Здесь расположены музеи русского быта, игрушек, ремесел. Можно наглядно увидеть, как жили крестьяне несколько столетий назад. Также в Висиме можно посетить мараловую ферму и местный ипподром. А еще в окрестностях находится множество уникальных природных достопримечательностей.
Майские праздники с нетерпением ждут не только взрослые, но и дети. Весенние каникулы у них в апреле, поэтому к началу мая они уже вовсю скучают по отдыху и развлечениям. Мамы и папы уже изучают расписание детских театров, выставок, шоу, чтобы отвести ребят на веселые представления.
Так, в эти майские праздничные дни распахнут свои двери Нижнетагильский цирк, Театр кукол, зоопарк, историко-технический музей «Дом Черепановых», Музей природы, Музей бронетанковой техники и многие другие развлекательные заведения.
Также днем можно посетить парки Нижнего Тагила, где будут работать аттракционы, кафе, зоны для фотосессий. В парках можно погонять на велосипедах, роликах, скейтах, самокатах. Здесь функционируют спортивные и интерактивные площадки, игротеки, тиры и пр.