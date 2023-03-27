Металлоискатели и видеонаблюдение: как будет работать охрана в садиках Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Финансирование на организацию круглосуточной охраны в детсадах выделяется из бюджета Нижнего Тагила. Контракты с организациями, которые будут там работать, администрация города заключит до 25 мая. Сейчас в дошкольных учреждениях проводятся подготовительные организационные мероприятия.
Детские сады Нижнего Тагила оснащены ручными металлоискателями. На 79 объектах установлены системы видеонаблюдения. В 2023 году планируется установить камеры еще в 67 дошкольных учреждениях, работа продолжается, — рассказала TagilCity.ru начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Также в ведомстве пояснили, что при входе посетители должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Эти данные охранник внесет в журнал регистрации. Однако персоналу детских садов ежедневная проверка не потребуется, так как на посту будет находиться список сотрудников.
В дошкольных образовательных организациях Нижнего Тагила разработаны локальные нормативные акты в виде положения, которое регламентирует пропускной и внутриобъектовый режимы. Родители должны быть ознакомлены с этим положением, — отметила Татьяна Удинцева.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле планировалось организовать охрану в 138 детских садах к 15 апреля. Контролировать работу охранных организаций будет Управление образования.