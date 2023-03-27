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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Металлоискатели и видеонаблюдение: как будет работать охрана в садиках Нижнего Тагила

27 марта 2023, 14:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле круглосуточная охрана в детсадах начнет работать с 1 июня

Круглосуточная охрана начнет работать в детских садах Нижнего Тагила с 1 июня 2023 года. Посты будут находиться на центральных входах в дошкольные образовательные учреждения.

Финансирование на организацию круглосуточной охраны в детсадах выделяется из бюджета Нижнего Тагила. Контракты с организациями, которые будут там работать, администрация города заключит до 25 мая. Сейчас в дошкольных учреждениях проводятся подготовительные организационные мероприятия.

Детские сады Нижнего Тагила оснащены ручными металлоискателями. На 79 объектах установлены системы видеонаблюдения. В 2023 году планируется установить камеры еще в 67 дошкольных учреждениях, работа продолжается, — рассказала TagilCity.ru начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Также в ведомстве пояснили, что при входе посетители должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Эти данные охранник внесет в журнал регистрации. Однако персоналу детских садов ежедневная проверка не потребуется, так как на посту будет находиться список сотрудников.

В дошкольных образовательных организациях Нижнего Тагила разработаны локальные нормативные акты в виде положения, которое регламентирует пропускной и внутриобъектовый режимы. Родители должны быть ознакомлены с этим положением, — отметила Татьяна Удинцева.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле планировалось организовать охрану в 138 детских садах к 15 апреля. Контролировать работу охранных организаций будет Управление образования.

Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество#Дети#Детский сад#Охрана#Безопасность#Видеонаблюдение#Управление образования
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