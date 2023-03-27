Металлоискатели и видеонаблюдение: как будет работать охрана в садиках Нижнего Тагила

Также в ведомстве пояснили, что при входе посетители должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Эти данные охранник внесет в журнал регистрации. Однако персоналу детских садов ежедневная проверка не потребуется, так как на посту будет находиться список сотрудников.