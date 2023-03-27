Мошенники Екатеринбурга обманули пенсионеров на 4 млн рублей

Преступная группа, в состав которой входили 21-летний и 28-летний жители Екатеринбурга, связывалась по телефону с пожилыми людьми, сообщала им, что их родственник спровоцировал ДТП, и предлагала разрешить конфликт путем передачи крупной суммы денег потерпевшим. Когда обеспокоенные случившимся пожилые люди соглашались, к ним приходил «представитель потерпевших» и забирал деньги.