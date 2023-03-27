Мошенники Екатеринбурга обманули пенсионеров на 4 млн рублей

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Преступная группа, в состав которой входили 21-летний и 28-летний жители Екатеринбурга, связывалась по телефону с пожилыми людьми, сообщала им, что их родственник спровоцировал ДТП, и предлагала разрешить конфликт путем передачи крупной суммы денег потерпевшим. Когда обеспокоенные случившимся пожилые люди соглашались, к ним приходил «представитель потерпевших» и забирал деньги.
Деньги «курьеры» клали на специальный счет, оставляя себе в качестве вознаграждения 10% от полученной суммы. В результате действий этой преступной группы 14 пенсионеров лишились своих сбережений на общую сумму 4 миллиона рублей. Одному из «курьеров» не удалось довести свои преступные действия до конца – помешали родственники потерпевшей.
Первоуральский районный суд вынес им приговор: лишение свободы на сроки 6 и 7 лет в колонии общего режима. Материальный ущерб в пользу пострадавших им тоже придется возместить.