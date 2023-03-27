МСП: В 2022 году наблюдался двукратный рост малого объема закупок

«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам, и проходят они без лишней бюрократии», — выразил убежденность гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, благодаря этому обстоятельству в качестве поставщиков способны выступать даже предприниматели, которые недавно запустили бизнес, а также самозанятые. Для общего удобства закупки крупнейших и региональных заказчиков с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов собрали на цифровой платформе МСП.РФ. На этой платформе уже заключено более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. То есть фактически Корпорации МСП удалось создать новый рынок сбыта для продуктов и услуг малого бизнеса, подвел итог Александр Исаевич.