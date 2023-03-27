МСП: В 2022 году наблюдался двукратный рост малого объема закупок

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам, и проходят они без лишней бюрократии», — выразил убежденность гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, благодаря этому обстоятельству в качестве поставщиков способны выступать даже предприниматели, которые недавно запустили бизнес, а также самозанятые. Для общего удобства закупки крупнейших и региональных заказчиков с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов собрали на цифровой платформе МСП.РФ. На этой платформе уже заключено более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. То есть фактически Корпорации МСП удалось создать новый рынок сбыта для продуктов и услуг малого бизнеса, подвел итог Александр Исаевич.
По статистическим данным, чаще всего к услугам сервиса обращаются предприниматели, чей бизнес связан со сферой розничной и оптовой торговли (33,1%), строительства (10,5%), разработки компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также те, кто занят в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%), - сообщил ИНТЕРФАКС.
В настоящий момент компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Это требование применяется ко всем госкомпаниям, общее число которых составляет около 20 тысяч. Контроль за соблюдением установленной квоты осуществляет Корпорация МСП совместно с регионами.
Напомним, сервис «Витрина закупок малого объема» запустили в апреле 2022 года на цифровой платформе МСП.РФ, которая начала работу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис разработан при участии крупнейших заказчиков и электронных торговых площадок.