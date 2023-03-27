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Updated Сегодня, 05:28

Мужчина напал на полицейского в Нижнем Тагиле

27 марта 2023, 05:28
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила подозревается в нападении на сотрудника полиции. Инцидент случился 11 марта 2023 года.

Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире на улице Ильича. В патрульно-постовую службу поступило сообщение о произошедшем конфликте в этом доме, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Вскоре полицейский прибыл по указанному адресу. Пьяный мужчина  применил к сотруднику полиции физическое насилие.

В отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Выяснилось, что мужчине 63 года, ранее судим не был. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в конце 2021 года в Екатеринбурге экс-следователь МВД напала вместе с супругом на судебных приставов, которые изымали ее автомобиль за неуплату кредита по нему. В результате этого женщину уволили с работы и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей.

Следователю МВД за избиение судебных приставов в Екатеринбурге вынесен приговор
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Конфликт#Уголовное дело#Полиция#Полицейский#Происшествия#Новости УрФО
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