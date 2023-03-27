Мужчина напал на полицейского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире на улице Ильича. В патрульно-постовую службу поступило сообщение о произошедшем конфликте в этом доме, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Вскоре полицейский прибыл по указанному адресу. Пьяный мужчина применил к сотруднику полиции физическое насилие.
В отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Выяснилось, что мужчине 63 года, ранее судим не был. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в конце 2021 года в Екатеринбурге экс-следователь МВД напала вместе с супругом на судебных приставов, которые изымали ее автомобиль за неуплату кредита по нему. В результате этого женщину уволили с работы и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей.