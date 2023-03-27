Мужчина напал на полицейского в Нижнем Тагиле

Напомним, в конце 2021 года в Екатеринбурге экс-следователь МВД напала вместе с супругом на судебных приставов, которые изымали ее автомобиль за неуплату кредита по нему. В результате этого женщину уволили с работы и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей.