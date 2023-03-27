Находившийся в федеральном розыске вор снят с поезда в Екатеринбурге

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Published Сегодня, 09:54
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Беглеца задержали 26 марта на станции «Екатеринбург-Пассажирский» по ориентировке, полученной из Управления ФСИН по Республике Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
34-летнего мужчину сняли с поезда, следовавшего из Казани в Новый Уренгой.
Известно, что в июле 2020 года безработного и ранее судимого за грабежи кражи мужчину задержали за неправомерное завладение автомобилем и причинение легкого вреда здоровью. На родине его судили по п. «а» части 3 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершенная с проникновением в жилище».
Тогда его приговорили к тюремному сроку – 2,5 годам тюрьмы. Однако тогда ему удалось сбежать от правосудия. Теперь же его передали инициаторам федерального розыска.