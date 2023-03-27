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Updated Сегодня, 09:56

Находившийся в федеральном розыске вор снят с поезда в Екатеринбурге

27 марта 2023, 09:54
Фото: УТ МВД России по УрФО.
В Екатеринбурге удалось задержать серийного вора, который находился в федеральном розыске. Мужчину сняли с поезда.

Беглеца задержали 26 марта на станции «Екатеринбург-Пассажирский» по ориентировке, полученной из Управления ФСИН по Республике Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

34-летнего мужчину сняли с поезда, следовавшего из Казани в Новый Уренгой.

Известно, что в июле 2020 года безработного и ранее судимого за грабежи кражи мужчину задержали за неправомерное завладение автомобилем и причинение легкого вреда здоровью. На родине его судили по п. «а» части 3 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершенная с проникновением в жилище».

Тогда его приговорили к тюремному сроку – 2,5 годам тюрьмы. Однако тогда ему удалось сбежать от правосудия. Теперь же его передали инициаторам федерального розыска.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Вор#Поезд#Федеральный розыск#Правосудие#Новости УрФО#Криминал
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