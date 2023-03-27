Находившийся в федеральном розыске вор снят с поезда в Екатеринбурге

Беглеца задержали 26 марта на станции «Екатеринбург-Пассажирский» по ориентировке, полученной из Управления ФСИН по Республике Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.



34-летнего мужчину сняли с поезда, следовавшего из Казани в Новый Уренгой.



Известно, что в июле 2020 года безработного и ранее судимого за грабежи кражи мужчину задержали за неправомерное завладение автомобилем и причинение легкого вреда здоровью. На родине его судили по п. «а» части 3 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершенная с проникновением в жилище».