Назначен новый министр инвестиций и развития Свердловской области

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 10:49
Губернатор подписал соответствующий указ. К исполнению своих обязанностей Третьяков преступит к исполнению обязанностей с 28 марта, сообщает департамент информационной политики.
Вадим Третьяков родился в Казахской ССР. Он окончил Актюбинский педагогический институт, а также Всероссийскую академию внешней торговли. Работал в отрасли развития внешнеэкономических связей на предприятиях Казахстана, был руководителем во многих коммерческих организациях в Москве.
В разные годы трудился в ОАО «Особые экономические зоны», министерстве РФ по делам Крыма, министерстве экономического развития России.