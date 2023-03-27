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Назначен новый министр инвестиций и развития Свердловской области

27 марта 2023, 10:47
Фото: 1MI
В Свердловской области должность министра инвестиций занял Вадим Третьяков. На пост его назначил глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор подписал соответствующий указ. К исполнению своих обязанностей Третьяков преступит к исполнению обязанностей с 28 марта, сообщает департамент информационной политики.

Вадим Третьяков родился в Казахской ССР. Он окончил Актюбинский педагогический институт, а также Всероссийскую академию внешней торговли. Работал в отрасли развития внешнеэкономических связей на предприятиях Казахстана, был руководителем во многих коммерческих организациях в Москве.

В разные годы трудился в ОАО «Особые экономические зоны», министерстве РФ по делам Крыма, министерстве экономического развития России.

Назначен новый министр агропромышленного комплекса в Свердловской области
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#Свердловская область#Назначение#Министр#Губернатор#Должность#Политика#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Елена Озерова
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