Назначен новый министр инвестиций и развития Свердловской области

Губернатор подписал соответствующий указ. К исполнению своих обязанностей Третьяков преступит к исполнению обязанностей с 28 марта, сообщает департамент информационной политики.



Вадим Третьяков родился в Казахской ССР. Он окончил Актюбинский педагогический институт, а также Всероссийскую академию внешней торговли. Работал в отрасли развития внешнеэкономических связей на предприятиях Казахстана, был руководителем во многих коммерческих организациях в Москве.