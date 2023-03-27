Новая спортплощадка появится в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Заказчиком аукциона выступает «Центр развития спорта» Горноуральского городского округа. На работы выделено 400 тысяч рублей.
Спортивная площадка будет предназначена для проведения тренировок и соревнований любительских команд, а также для занятий физической культурой и спортом. Оборудование для занятий уличной гимнастикой расположится на площадке размером 7,5×15 метров недалеко от дома № 31А.
Согласно документации, подрядчик там смонтирует и установит тройной рукоход, разноуровневые брусья, упоры для упражнений на пресс, скамью-вешалку, а также другое оборудование для воркаута.
Все материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и иметь техпаспорт. После окончания работ необходимо очистить объект от строительного мусора.
Гарантия на оборудование составит 1 год. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 28 марта.