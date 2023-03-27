TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Новая спортплощадка появится в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом

27 марта 2023, 13:44
Фото: 1MI
Новую спортивную площадку с тренажерами планируется построить до 9 июня в поселке городского типа Горноуральский под Нижним Тагилом.

Заказчиком аукциона выступает «Центр развития спорта» Горноуральского городского округа. На работы выделено 400 тысяч рублей.

Спортивная площадка будет предназначена для проведения тренировок и соревнований любительских команд, а также для занятий физической культурой и спортом. Оборудование для занятий уличной гимнастикой расположится на площадке размером 7,5×15 метров недалеко от дома № 31А.

Согласно документации, подрядчик там смонтирует и установит тройной рукоход, разноуровневые брусья, упоры для упражнений на пресс, скамью-вешалку, а также другое оборудование для воркаута.

Схема расположения тренажеров
Фото: Техническая документация

Все материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и иметь техпаспорт. После окончания работ необходимо очистить объект от строительного мусора.

Гарантия на оборудование составит 1 год. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 28 марта.

Новый стадион появится у школы № 10 в Нижнем Тагиле в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Ремонт школы №48 в Нижнем Тагиле идет по плану: к реконструкции готовят спортплощадкуСтроительство нового хоккейного корта в поселке Горноуральский подешевело на 20%Строительство спортплощадки у школы № 9 на Вагонке началось в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Воркаут#Оборудование#Спорт#Закупка#Эксклюзив#ГГО и пригород#Горноуральский
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
Сегодня, 09:17
Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
Вчера, 10:30
«Женщину забрали, номера скрутили»: в Нижнем Тагиле произошло «одинокое» ДТП
Сегодня, 09:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
Сегодня, 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
Сегодня, 07:00
За выходные пять человек провалились под лед в Свердловской области
Сегодня, 12:27