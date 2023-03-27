Новый способ обмана пытаются использовать телефонные мошенники в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По словам тагильчанина Андрея, несмотря на то, что он не является клиентом банка ВТБ, звонок поступил якобы от менеджера именно этой финансовой организации.
Неизвестный позвонил через Viber, представился сотрудником банка ВТБ. Он пояснил, что я подавал заявку на смену номера и попросил подтвердить эти действия. Я поинтересовался, почему они звонят именно через Viber, попросил набрать по обычному номеру телефона и отключился. Однако больше звонков не поступило, — рассказал Андрей редакции TagilCity.ru.
Он отметил, что с такой тактикой мошенников еще не сталкивался, ранее на этот мессенджер ему незнакомцы не звонили.
Напомним, жители Нижнего Тагила в 2022 году отдали телефонным мошенникам 150 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов постоянно проводят профилактические мероприятия, где рассказывают о популярных схемах обмана и о том, как не попасться на их уловки. В полиции отмечают, что сложность раскрытия таких преступлений в том, что в 99% случаев организаторы находятся за границей.