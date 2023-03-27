Новый способ обмана пытаются использовать телефонные мошенники в Нижнем Тагиле

Напомним, жители Нижнего Тагила в 2022 году отдали телефонным мошенникам 150 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов постоянно проводят профилактические мероприятия, где рассказывают о популярных схемах обмана и о том, как не попасться на их уловки. В полиции отмечают, что сложность раскрытия таких преступлений в том, что в 99% случаев организаторы находятся за границей.