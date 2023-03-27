Новый транш в 900 миллионов рублей на газификацию получила Свердловская область

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Программа включает в себя установку трубы в газифицированных поселениях до земельных участков, сообщает Департамент информационной политики по Свердловской области.
337 миллионов рублей будет выделено «Газовым сетям» для строительных работ газовых сетей в Артемовском, Верхней Туре, Кировградском и Режевском городских округах, а также в Верхотурье и Староуткинске, рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов. Торгово-монтажной компании «Альфа-строй» выделят 91 миллион рублей, чтобы провести газификацию города Лесной и сельских населенных пунктов.
На работы по проведению газовых сетей в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Ревде и Камышлове около 457 миллионов рублей получит компания «Газэкс».
По словам Смирнова, заявок на выдачу займов от Единого оператора газификации на данный момент подано на сумму около 5,5 миллиарда рублей в 61 муниципалитете. Выдача 4,5 миллиарда рублей уже одобрена. Также Единый оператор газификации должен выделить Свердловской области 16 миллиардов до 2028 года.
Также Смирнов заметил, что темп и очередность строительства газопроводов в газифицированных городах и селах будут зависеть от количества заявок.
Подать заявку на проведение газификации можно на сайте «Госуслуги», в офисе или на сайте газораспределительной организации, а также на сайте единого оператора газификации.
Напомним, жители Нижнего Тагила имеют возможность проверить свои дома на включение в программу догазификации. Сделать это можно на специальной интерактивной карте, в которой тагильчанин может написать свой адрес и узнать, состоит ли его дом в программе и в какой срок будет проведена догазификация. Кроме того, на карте есть информация о том, какая компания занимается газификацией, а также можно рассчитать стоимость данных работ и подать заявку.
Частные дома в Нижнем Тагиле муниципальные власти планируют перевести на экологичное топливо в рамках проекта «Чистый воздух». Газифицированы будут шесть домов на улицах Энтузиастов, Коммуны, Гайдара, Тагильской и Лисьегорской. В начале марта 2023 года «Тагилдорстрой» приступил к монтажу необходимого оборудования в газифицируемых домах. Позднее в планах есть оборудовать 100 домов в месяц.
Также будет расширен перечень льготной категории граждан в Свердловской области на догазификацию. Это будут инвалиды и ветераны боевых действий, бюджетники, проживающие в сельских местностях и многодетные семьи. Им будут компенсировать до 90% финансовых затрат на оплату газификации и оборудования, купленного с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года.