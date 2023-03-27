Новый транш в 900 миллионов рублей на газификацию получила Свердловская область

Напомним, жители Нижнего Тагила имеют возможность проверить свои дома на включение в программу догазификации. Сделать это можно на специальной интерактивной карте, в которой тагильчанин может написать свой адрес и узнать, состоит ли его дом в программе и в какой срок будет проведена догазификация. Кроме того, на карте есть информация о том, какая компания занимается газификацией, а также можно рассчитать стоимость данных работ и подать заявку.