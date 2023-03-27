TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Новый транш в 900 миллионов рублей на газификацию получила Свердловская область

27 марта 2023, 15:35
Фото: 1MI
Свердловская область получит 900 миллионов рублей на проведение президентской программы по социальной догазификации.

Программа включает в себя установку трубы в газифицированных поселениях до земельных участков, сообщает Департамент информационной политики по Свердловской области.

337 миллионов рублей будет выделено «Газовым сетям» для строительных работ газовых сетей в Артемовском, Верхней Туре, Кировградском и Режевском городских округах, а также в Верхотурье и Староуткинске, рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов. Торгово-монтажной компании «Альфа-строй» выделят 91 миллион рублей, чтобы провести газификацию города Лесной и сельских населенных пунктов.

На работы по проведению газовых сетей в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Ревде и Камышлове около 457 миллионов рублей получит компания «Газэкс».

По словам Смирнова, заявок на выдачу займов от Единого оператора газификации на данный момент подано на сумму около 5,5 миллиарда рублей в 61 муниципалитете. Выдача 4,5 миллиарда рублей уже одобрена. Также Единый оператор газификации должен выделить Свердловской области 16 миллиардов до 2028 года.

Также Смирнов заметил, что темп и очередность строительства газопроводов в газифицированных городах и селах будут зависеть от количества заявок.

Подать заявку на проведение газификации можно на сайте «Госуслуги», в офисе или на сайте газораспределительной организации, а также на сайте единого оператора газификации.

Напомним, жители Нижнего Тагила имеют возможность проверить свои дома на включение в программу догазификации. Сделать это можно на специальной интерактивной карте, в которой тагильчанин может написать свой адрес и узнать, состоит ли его дом в программе и в какой срок будет проведена догазификация. Кроме того, на карте есть информация о том, какая компания занимается газификацией, а также можно рассчитать стоимость данных работ и подать заявку.

Жители Нижнего Тагила могут проверить дома на вхождение в программу догазификации
Узнать подробнее

Частные дома в Нижнем Тагиле муниципальные власти планируют перевести на экологичное топливо в рамках проекта «Чистый воздух». Газифицированы будут шесть домов на улицах Энтузиастов, Коммуны, Гайдара, Тагильской и Лисьегорской. В начале марта 2023 года «Тагилдорстрой» приступил к монтажу необходимого оборудования в газифицируемых домах. Позднее в планах есть оборудовать 100 домов в месяц.

6 домов будут газифицированы в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Чистый воздух»
Узнать подробнее

Также будет расширен перечень льготной категории граждан в Свердловской области на догазификацию. Это будут инвалиды и ветераны боевых действий, бюджетники, проживающие в сельских местностях и многодетные семьи. Им будут компенсировать до 90% финансовых затрат на оплату газификации и оборудования, купленного с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года.

Свердловские участники боевых действий и бюджетники получат льготы на газификацию
Узнать подробнее
Читайте также:
Шандалович рассказал о темпах догазификации карельских домовладенийО льготах в догазификации рассказали в мэрии Нижнего ТагилаНовые пункты приема заявок на догазификацию открыты в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Газификация#Программа#Общество#ЖКХ#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
Сегодня, 09:17
Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
Вчера, 10:30
«Женщину забрали, номера скрутили»: в Нижнем Тагиле произошло «одинокое» ДТП
Сегодня, 09:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
Сегодня, 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
Сегодня, 07:00
За выходные пять человек провалились под лед в Свердловской области
Сегодня, 12:27