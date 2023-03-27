Одна погибла и пятеро пострадали в ДТП на автодороге «Пермь-Екатеринбург»

В результате ДТП погибла пассажирка Mercedes 2000 года рождения, находившаяся на заднем сидении, не пристегнутая ремнем безопасности. Водитель и еще три пассажира этого автомобиля получили травмы. Пассажиры находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности. Все они – жители Екатеринбурга, возвращались из Пермского края.