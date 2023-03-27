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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Одна погибла и пятеро пострадали в ДТП на автодороге «Пермь-Екатеринбург»

27 марта 2023, 13:49
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Два грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе «Пермь-Екатеринбург», есть одна погибшая и пятеро пострадавших.

Сегодня, 27 марта, около 14 часов на 188 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» столкнулись три автомобиля.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Mercedes 1973 года рождения, двигавшегося в сторону Екатеринбурга, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком Isuzu, который от удара отбросило на обочину, где находился грузовой автомобиль MAN.

В результате ДТП погибла пассажирка Mercedes 2000 года рождения, находившаяся на заднем сидении, не пристегнутая ремнем безопасности. Водитель и еще три пассажира этого автомобиля получили травмы. Пассажиры находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности. Все они – жители Екатеринбурга, возвращались из Пермского края.

Также травмы получил водитель грузового автомобиля Isuzu.

Движение на данном участке дороги затруднено, на месте ДТП организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В результате ДТП погибла пассажирка «Мерседеса» 2000 года рождения, находившаяся на заднем сидении не пристегнута ремнем безопасности. Водитель и еще три пассажира этого автомобиля получили травмы. Пассажиры находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности. Все они – жители Екатеринбурга, возвращались из Пермского края.

Также травмы получил водитель грузового автомобиля Isuzu.

Движение на данном участке дороги затруднено, на месте ДТП организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

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