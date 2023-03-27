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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Паводки ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области

27 марта 2023, 14:12
Фото: 1MI
В свердловской области из-за сильного снеготаяния в ближайшие дни ожидаются паводки.

Уровень воды в реках и водоемах увеличится, после чего вода может способствовать подтоплению придомовым территориям и жилым домам. Об этом сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила.

А в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха наводохранилищах и реках области ожидается уменьшение толщины льда. Также он станет более слабым.

На водоемах юга области начнется разрушение ледового покрова. Высокого уровня загрязненности воздуха в ближайшие дни не прогнозируется.

В целом по Свердловской области во вторник, 28 марта, будет облачно с прояснениями, ночью на юге преимущественно без осадков, на севере местами возможен мокрый снег.

Ветер достигнет 4-9 метров в секунду, днем местами его порывы до 15 метров в секунду. Ночью ожидается +3...+8 градусов тепла.

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#Елена Озерова#Ветер#Паводки#Синоптики#Погода#ЕДДС#Природа#Новости УрФО#Свердловская область
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