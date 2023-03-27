Паводки ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Уровень воды в реках и водоемах увеличится, после чего вода может способствовать подтоплению придомовым территориям и жилым домам. Об этом сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила.
А в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха наводохранилищах и реках области ожидается уменьшение толщины льда. Также он станет более слабым.
На водоемах юга области начнется разрушение ледового покрова. Высокого уровня загрязненности воздуха в ближайшие дни не прогнозируется.
В целом по Свердловской области во вторник, 28 марта, будет облачно с прояснениями, ночью на юге преимущественно без осадков, на севере местами возможен мокрый снег.
Ветер достигнет 4-9 метров в секунду, днем местами его порывы до 15 метров в секунду. Ночью ожидается +3...+8 градусов тепла.