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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 05:57

Первый приговор о фейке про выход тигра к людям вынесен в Приморье

27 марта 2023, 05:57
Фото: 1MI
Суд вынес первый приговор по делу о распространении ложной информации о выходе тигра в село Яковлевка в Приморье.

В феврале 2023 года жительница села рассказала в полиции о том, что видела тигра и предоставила его фотографию. Позднее выяснилось, что данную фотографию взял из Интернета местный житель и выложил ее в соцсетях, рассказали в центре «Амурский тигр».

Сотрудники полиции не нашли ни самого тигра, ни его следов в упомянутом районе.

В связи с этим суд Приморья назначил мужчине, распространившему ложные сведения, наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а также конфисковал у него мобильный телефон.

Напомним, недавно Госдумой был принят закон о тюремном заключении сроком на 15 лет за фейки о СВО.

В Госдуме принят закон о наказании за фейки об участниках СВО
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#Елизавета Зиборова#Приговор#Суд#Уголовное дело#Фейк#Общество#Приморье
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