Первый приговор о фейке про выход тигра к людям вынесен в Приморье

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
В феврале 2023 года жительница села рассказала в полиции о том, что видела тигра и предоставила его фотографию. Позднее выяснилось, что данную фотографию взял из Интернета местный житель и выложил ее в соцсетях, рассказали в центре «Амурский тигр».
Сотрудники полиции не нашли ни самого тигра, ни его следов в упомянутом районе.
В связи с этим суд Приморья назначил мужчине, распространившему ложные сведения, наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а также конфисковал у него мобильный телефон.
Напомним, недавно Госдумой был принят закон о тюремном заключении сроком на 15 лет за фейки о СВО.