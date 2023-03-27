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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Под Нижним Тагилом женщина избила разбудившего ее сожителя

27 марта 2023, 08:23
Фото: 1MI
Женщину под Нижним Тагилом судят за избиение сожителя. Побои мужчине она нанесла за то, что он не давал ей спать.

Речь идет о жительнице села Кайгородское Пригородного района. Ее обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), сообщает пресс-служба прокуратуры пригородного района.

Следствие полагает, что 3 января женщина получила пенсию, после чего купила в магазине пиво и водку. Напитки она выпила вместе с сожителем в их доме в деревне Корнилова Пригородного района, после чего пошла спать.

Спустя некоторое время, сожитель начал будить возлюбленную, но ей это не понравилось. Когда он в очередной раз подошел к ее кровати, она оттолкнула его ногой. Он отлетел, упал на спину и не мог подняться, так как был пьян.

После этого женщина взяла в руки металлическую палку и стала бить ей по голове и телу сожителя, а затем легла спать. В последствии на допросах женщина пояснила, что не планировала убивать возлюбленного, а хотела, чтобы он понял, что ей хочется спать.

Медики диагностировали у пострадавшего повреждения в виде ссадин, раны головы, закрытой травмы груди, переломов шести ребер и ряд других травм.

Женщина написала явку с повинной. Ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

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