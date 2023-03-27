Под Нижним Тагилом женщина избила разбудившего ее сожителя

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Речь идет о жительнице села Кайгородское Пригородного района. Ее обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), сообщает пресс-служба прокуратуры пригородного района.
Следствие полагает, что 3 января женщина получила пенсию, после чего купила в магазине пиво и водку. Напитки она выпила вместе с сожителем в их доме в деревне Корнилова Пригородного района, после чего пошла спать.
Спустя некоторое время, сожитель начал будить возлюбленную, но ей это не понравилось. Когда он в очередной раз подошел к ее кровати, она оттолкнула его ногой. Он отлетел, упал на спину и не мог подняться, так как был пьян.
После этого женщина взяла в руки металлическую палку и стала бить ей по голове и телу сожителя, а затем легла спать. В последствии на допросах женщина пояснила, что не планировала убивать возлюбленного, а хотела, чтобы он понял, что ей хочется спать.
Медики диагностировали у пострадавшего повреждения в виде ссадин, раны головы, закрытой травмы груди, переломов шести ребер и ряд других травм.
Женщина написала явку с повинной. Ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.