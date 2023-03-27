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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Под Нижним Тагилом женщина с детьми чуть не погибли в пожаре

27 марта 2023, 14:48
Фото: Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГГО
Ранним утром 24 марта в деревне Старая Паньшина под Нижним Тагилом загорелся частный дом и постройки. В этот момент хозяйка дома и ее дети спали.

Пламя стало распространяться с крытой веранды. Проснувшись от пожара, женщина эвакуировала себя и детей на улицу и вызвала спасателей. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГГО.

Пять пожарных потушили пламя. Предварительно известно, что пламя разгорелось из-за аварийного режима электропроводки. Проводится проверка.

Фото: Отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГГО

В этот же день в 15.35 спасателям поступило сообщение о пожаре по проспекту Мира. В гаражном кооперативе «Вязовский» горела машина Mitsubishi Pajerо. По словам хозяина авто, в этот день проводились работы с электропроводкой, из-за чего выключали свет во всём гаражном кооперативе. После них зайдя в гараж он обнаружил пожар.

А 26 марта ранним утром пожар произошел на улице Басова. Загорелась дверь в квартиру на четвертом этаже 9-этажки. По словам соседей, в их дом приехала женщина после ссоры с мужем. Пришедший утром мужчина стал стучаться в квартиру, но ему не открыли дверь. Тогда он ее поджог.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Автомобиль#Гараж#Пламя#Спасатели#Происшествия
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