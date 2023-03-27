Под Нижним Тагилом женщина с детьми чуть не погибли в пожаре

В этот же день в 15.35 спасателям поступило сообщение о пожаре по проспекту Мира. В гаражном кооперативе «Вязовский» горела машина Mitsubishi Pajerо. По словам хозяина авто, в этот день проводились работы с электропроводкой, из-за чего выключали свет во всём гаражном кооперативе. После них зайдя в гараж он обнаружил пожар.