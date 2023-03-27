Под Тагилом 95-летняя труженица тыла получила кремлевский конверт

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Александра Анатольевна живет в поселке Висим. Конверт труженице вручили глава администрации Висима Ольга Субботина, заведующая отделением соцобслуживания на дому Мария Ахаимова и председатель совета ветеранов Наталья Кирьянова. Они пожелали ей здоровья, благополучия и внимания родных. Об этом сообщается в соцсетях Елены Щекалевой.
Алекандра Дубинкина родилась в многодетной семье, где была восьмым ребенком из десяти. В школе она окончила три класса. Семья была не богата, поэтому Александра жила скромно.
Саша и ее сестры помогали по хозяйству, не было такой работы, которую они не могли бы выполнить, заняты были целыми днями. Управлялись со скотом, носили воду, работали в огороде, наводили чистоту дома, помогали при постройке дома, - рассказала Елена Щекалева.
На сегодняшний день Александра Анатольевна живет там же – в поселке Висим с дочерями Валентиной и Натальей. Она труженица тыла, имеющая юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне.