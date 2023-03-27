Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий

Дмитрий Лисицкий не раз находился в «горячих точках», участвовал в военных действиях 1993 года и 2008 года в Абхазии. В 1999 году он воевал в Дагестане. Принимал участие в военных действиях в Югославии и во второй Чеченской войне, сообщает издание «Новые известия».