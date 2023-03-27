Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Дмитрий Лисицкий не раз находился в «горячих точках», участвовал в военных действиях 1993 года и 2008 года в Абхазии. В 1999 году он воевал в Дагестане. Принимал участие в военных действиях в Югославии и во второй Чеченской войне, сообщает издание «Новые известия».
В 2015 году он получил звание Героя России. Кроме того, он имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Человеком огромного мужества, достоинства, чести назвал его Владимир Ситников, врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета, выпускником которого являлся Дмитрий Лисицкий.