Потепление до +16 градусов ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Днем синоптики обещают небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +2... + 7 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре.
28 марта дневная температура повысится до +11... +13 градусов, а ночью похолодает до +5... +7.
Напомним, 25 марта 2023 года в Екатеринбурге за последние 35 лет температура воздуха в конце первого месяца весны достигла рекордного максимума: в городе потеплело до +13 градусов.