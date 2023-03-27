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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Потепление до +16 градусов ожидается в Свердловской области

27 марта 2023, 03:27
Фото: 1MI
Температура воздуха повысится до +16 градусов в Свердловской области. Потепление ожидается 27 марта 2023 года.

Днем синоптики обещают небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +2... + 7 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре.

28 марта дневная температура повысится до +11... +13 градусов, а ночью похолодает до +5... +7.

Напомним, 25 марта 2023 года в Екатеринбурге за последние 35 лет температура воздуха в конце первого месяца весны достигла рекордного максимума: в городе потеплело до +13 градусов.

35-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
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