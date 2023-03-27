Страх перед потерей вложенных в дело средств является главной причиной отказа открытия компании. Бизнес-тренеры не говорят о том, что нужно инвестировать в дело весь свой капитал. Они рекомендуют начинать с минимальных сумм, о возможной потере которых, инвестор не будет сожалеть. Вложив в дело 50 000 рублей, можно купить ходовой товар с целью перепродажи. Это не слишком крупная сумма, чтобы ее нельзя было накопить обычному рабочему завода. Даже не нужно влезать в долги, обращаясь в банк за кредитом.