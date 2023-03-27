Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Одни отвергают такую мысль сразу, считая, что у них ничего не получится. Другие делают попытки, но останавливаются, так и не начав. Третья категория обывателей становится успешной или терпит неудачу.
Интернет переполнен предложениями о посещении курсов, после которых каждый человек сможет побороть в себе все страхи и завести собственное дело. Последнее время новые франшизы становятся востребованными. Идеальный вариант для раскрутки никому не известного бренда под чужим именем.
Сотрудники компании IFORS Research провели опрос среди полутора тысяч россиян по теме открытия своего бизнеса и вот, что они выяснили: предпринимательской деятельностью желает заниматься 15% российских граждан, из них:
Что касается других стран, то там все наоборот. Почти половина опрошенных граждан уверена, что способна руководить бизнесом и развивать его.
Страх перед потерей вложенных в дело средств является главной причиной отказа открытия компании. Бизнес-тренеры не говорят о том, что нужно инвестировать в дело весь свой капитал. Они рекомендуют начинать с минимальных сумм, о возможной потере которых, инвестор не будет сожалеть. Вложив в дело 50 000 рублей, можно купить ходовой товар с целью перепродажи. Это не слишком крупная сумма, чтобы ее нельзя было накопить обычному рабочему завода. Даже не нужно влезать в долги, обращаясь в банк за кредитом.
Не менее важной причиной отказа себе в открытии фирмы является отсутствие знаний и опыта. Этот страх равносилен прыгающему с парашютом спортсмену. Он овладевает человеком при первом прыжке, но при следующих прыжках страх начнет слабеть и вскоре вообще исчезнет. Человек понимает, что парашют — надежное средство, предназначенное для плавного падения с высоты. Это означает, что все страхи приходят на бессознательном уровне. Страх неизвестности сопровождает каждого человека на протяжении всей жизни. Людей, предпочитающих постоянно испытывать новые сильные ощущения, — единицы. Страх неизвестности сравнивают с боязнью полной темноты в помещении. При включении света он пропадает моментально.
Бизнес-тренеры всегда рекомендуют учиться чему-то новому. Идеальный метод преодоления страха — занятие предпринимательской деятельностью в той сфере, к которой лежит душа. Этим можно заниматься без отрыва от основной работы — по вечерам или выходным дням. Благодаря такой деятельности придет опыт и знания, за счет которых исчезнут страхи. Бизнес-тренеры никогда не советуют бросать основную работу в начале становления собственного бизнеса. Это можно сделать после осознания, что ваша компания никогда не обанкротится и всегда будет приносить стабильную прибыль.
Многие предприниматели начинали с обычного увлечения, которое перерастало в основной вид доходов. Поскольку одному начинать серьезное дело сложно, то рекомендуется найти единомышленников. Каждый из них привнесет в бизнес свою идею и фирма начнет процветать. Только сообща можно стать полностью обеспеченным человеком. Одиночки обречены на неудачу и банкротство. Чем больше друзей, тем выше вероятность дорасти до миллионера. Они же помогут преодолеть все страхи и начать действовать со знанием дела, а опыт приходит незаметно.
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