ПСБ: интернет-торговля будет расти на треть ежегодно

«В настоящее время мы отмечаем бурное развитие рынка интернет-торговли. Если в начале прошлого года его рост прогнозировался на уровне порядка 10%, то фактический прирост по итогам 2022 года составил 30%. По нашим оценкам, он будет и дальше расти в среднем на треть в год. Уже сейчас ежегодно регистрируется больше 100 тыс интернет-предпринимателей и практически столько же онлайн-магазинов, а 90% предприятий МСБ, которые выходят на маркетплейсы, в разы увеличивают свои продажи, для большинства из них такая площадка становится единственным источником получения выручки. В этой связи мы видим огромные перспективы интернет-торговли, поэтому оказываем поддержку нашим клиентам при запуске магазинов на маркетплейсах», — сказала Светлана Поздеева, вице-президент, директор департамента массового бизнеса ПСБ.