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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Пятеро подростков связали скотчем и сняли штаны с подростка в Верхней Синячихе

27 марта 2023, 17:26
Фото: 1MI
Ученики восьмых и девятых классов из Верхней Синячихи издевались над сверстником.

Группа подростков связала школьника скотчем, после чего с него были сняты брюки. Позднее мальчика стали бить по лицу и смеяться, пишет ЕАН.

Серьезных травм у ребенка не обнаружилось. В больницу его госпитализировать не пришлось.

Факт травли над подростком был зафиксирован в полиции Алапаевского района. Органы ПДН в настоящий момент проводят проверку данного происшествия, сообщили в МО МВД «Алапаевский».

Личности нападавших подростков были выяснены. После проверки в связи с ее результатами будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, недавно в екатеринбургской школе случилась драка между учениками восьмого и седьмого класса. В итоге у семиклассника оказалась сломана челюсть.

Семикласснику в Екатеринбурге сломали челюсть в драке после уроков
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