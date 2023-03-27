Пятеро подростков связали скотчем и сняли штаны с подростка в Верхней Синячихе

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Группа подростков связала школьника скотчем, после чего с него были сняты брюки. Позднее мальчика стали бить по лицу и смеяться, пишет ЕАН.
Серьезных травм у ребенка не обнаружилось. В больницу его госпитализировать не пришлось.
Факт травли над подростком был зафиксирован в полиции Алапаевского района. Органы ПДН в настоящий момент проводят проверку данного происшествия, сообщили в МО МВД «Алапаевский».
Личности нападавших подростков были выяснены. После проверки в связи с ее результатами будут приняты соответствующие меры реагирования.
Напомним, недавно в екатеринбургской школе случилась драка между учениками восьмого и седьмого класса. В итоге у семиклассника оказалась сломана челюсть.