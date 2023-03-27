«Русагротранс»: Тарифы на перевозку зерна в порты снизятся на 15%

В компании уточнили, что тарифообразование «Русагротранса» зависит от стоимости тарифов АО «РЖД», инфляционных и операционных издержек. Так, в этом году плата за инфраструктуру РЖД, которая составляет больше половины тарифа на грузоперевозку, выросла на 22%, общая инфляция — на 11,9%. Кроме того, расходы на ремонт и содержание выросли почти на 100%, а стоимость приобретения нового вагонного парка — на 25%.