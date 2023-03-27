«Русагротранс»: Тарифы на перевозку зерна в порты снизятся на 15%

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
По словам представителей компании, новые условия предлагаются для того, чтобы реализовать планы по вывозу рекордного объема зерновых на экспорт, пишет 1prime.ru.
«Для оптимизации оборачиваемости подвижного состава со второго квартала этого года компания предлагает дифференцированный подход к тарифообразованию в направлениях портов Азово-Черноморского бассейна при отгрузках повагонными, групповыми и маршрутными отправками», — сказал представитель компании в беседе с агентством «Интерфакс».
Он также добавил, что маршрутизация — это единственный сегодня возможный инструмент для обеспечения нормативного срока доставки груза.
Отмечается, что «Русагротранс» предложил клиентам заключить сервисные соглашения, которые гарантируют определенные объемы перевозок и их фиксированную стоимость на сезон ниже уровня аналогичных перевозок на спотовом рынке.
В компании уточнили, что тарифообразование «Русагротранса» зависит от стоимости тарифов АО «РЖД», инфляционных и операционных издержек. Так, в этом году плата за инфраструктуру РЖД, которая составляет больше половины тарифа на грузоперевозку, выросла на 22%, общая инфляция — на 11,9%. Кроме того, расходы на ремонт и содержание выросли почти на 100%, а стоимость приобретения нового вагонного парка — на 25%.
При этом в 2023 году сильно ухудшилась ситуация с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. По некоторым направлениям рост превышает 1,5 раза, в том числе из-за увеличения простоев вагонов под погрузкой у клиентов.
В компании заверили, что понимают важность обеспечения транспортировки зерна, особенно при рекордном сборе, поэтому готовы искать компромиссы в ценообразовании.
Отмечается, что Союз экспортеров зерна на фоне роста расходов на перевозку грузов и дефицита вагонов-хопперов для перевозки зерна готовит консолидированную заявку на покупку подвижного состава в 2023–2025 годах.