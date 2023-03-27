Смертность среди младенцев уменьшилась на 33,3% в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Всего по Уральскому федеральному округу за январь 2023 зарегистрировано 36 случаев смерти младенцев в возрасте до одного года. В январе 2022 года — 49 случаев.
Число родившихся на территории Свердловской области в январе 2023 составило 3,2 тысячи человек. В прошлом году свидетельств о рождении было выдано на 7% меньше.
В 2022 году по сравнению с 2021 годом на территории Свердловской области смертность среди детей до одного года увеличилась на 25%. В 2022 умерло по разным причинам 142 ребенка, а в 2021 — 116.