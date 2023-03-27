TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Смертность среди младенцев уменьшилась на 33,3% в Свердловской области

27 марта 2023, 12:28
Фото: 1MI
В Свердловской области смертность среди детей возрастом до одного года в январе 2023 уменьшилась на 33,3% по сравнению с январем 2022 года. Если в прошлом году по данным Росстат умерло 18 детей, то в этом году эта цифра остановилась на 12.

Всего по Уральскому федеральному округу за январь 2023 зарегистрировано 36 случаев смерти младенцев в возрасте до одного года. В январе 2022 года — 49 случаев.

Грудничок скончался на 25 дне жизни в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Число родившихся на территории Свердловской области в январе 2023 составило 3,2 тысячи человек. В прошлом году свидетельств о рождении было выдано на 7% меньше.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом на территории Свердловской области смертность среди детей до одного года увеличилась на 25%. В 2022 умерло по разным причинам 142 ребенка, а в 2021 — 116.

Читайте также:
От удушья скончался семимесячный ребенок из ЕкатеринбургаУ многодетной матери погиб младенец во время домашних родов в Североуральске
#Артем Карнаухов#Дети#Демография#Младенческая смертность#Общество#Эксклюзив#Свердловская область
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
Сегодня, 09:17
Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
Вчера, 10:30
«Женщину забрали, номера скрутили»: в Нижнем Тагиле произошло «одинокое» ДТП
Сегодня, 09:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
Сегодня, 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
Сегодня, 07:00
За выходные пять человек провалились под лед в Свердловской области
Сегодня, 12:27