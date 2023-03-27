У арестованного гендиректора завода в Каменске-Уральском изымают имущество

В Каменске-Уральском у гендиректора завода Малика Гайсина, арестованного по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, проходит фигурантом еще и по гражданскому делу.

Согласно данным картотеки Ленинского районного суда Екатеринбурга, с него и трех других ответчиков изъято имущество в доход государства. Напомним, что 6 марта в Ленинский районный суд поступил иск от заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. Ответчиками стали Малик Гайсини еще три компании. В деле фигурируют и третьи лица — банк «Вятич» и оборонный завод «Исеть». Гендиректор Гайсин обвиняется по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении оборонного заказа» УК РФ. С 16 марта он находится под домашним арестом. Бизнесмен из Каменска-Уральского отправлен под домашний арест за срыв гособоронзаказа Узнать подробнее