У арестованного гендиректора завода в Каменске-Уральском изымают имущество

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Согласно данным картотеки Ленинского районного суда Екатеринбурга, с него и трех других ответчиков изъято имущество в доход государства.
Напомним, что 6 марта в Ленинский районный суд поступил иск от заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. Ответчиками стали Малик Гайсини еще три компании. В деле фигурируют и третьи лица — банк «Вятич» и оборонный завод «Исеть».
Гендиректор Гайсин обвиняется по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении оборонного заказа» УК РФ. С 16 марта он находится под домашним арестом.