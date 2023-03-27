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Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России

27 марта 2023, 10:47
Фото: Карлос Бресчиани
Карлос Бресчиани приехал в Нижний Тагил впервые. Артист цирка, или как мы его негласно называем в редакции — повелитель тигров — очень жизнерадостный и добрый человек. Нам удалось встретиться с ним и пообщаться о жизни в России, о Нижнем Тагиле и о работе с животными.

Мы познакомились с Карлосом в местном тренажерном зале и договорились о встрече в кафе. Улыбчивый гость фитнес-зала не прочь пообщаться с местными — так он практикует свой русский.

Карлосу — 45 лет. Он родом из Центральной Америки — Гватемалы с тропическим климатом. И вот уже седьмой год Карлос живет в России, путешествует из города в город на своей фуре.

Когда я был маленький, я очень любил цирк. Каждый год к нам приезжал цирк-шапито, по-испански «carpa». Я так хотел туда попасть, но мама говорила: «Нет, нет, надо в школу». Потом цирк долго не приезжал — где-то лет 10. Я уже занимался то школой, то работой. И потом они снова приехали и мы с другом решили туда сходить наконец. Примерно с 18 лет я работал сначала ассистентом, чуть-чуть клоуном, гимнастом-акробатом. И только потом стал работать с животными — тиграми, львами, слонами, верблюдами, пантерами и другими, — рассказал Карлос корреспонденту TagilCity.ru.

Карлос уверяет, что лучше всего, по его опыту, дрессировке поддаются именно хищники — тигры и львы. И непосредственно с ними он уже выступает более 15 лет.

Дрессировщик Карлос Бресчиани в Нижнем ТагилеДрессировщик Карлос Бресчиани в Нижнем Тагиле
Дрессировщик Карлос Бресчиани в Нижнем ТагилеДрессировщик Карлос Бресчиани в Нижнем Тагиле
Дрессировщик Карлос Бресчиани в Нижнем Тагиле

За 27 лет работы в цирке Карлос путешествовал по разным странам — был в Мексике, США, Европе, ОАЭ и сейчас задержался в России, уже на 7 лет. Рассказывает, что его выступления увидел цирковой агент и пригласил в Россию.

Все говорили мне: «Почему туда, далеко, опасно». Но я сейчас не хочу обратно. Планирую получать российское гражданство, — поделился Карлос.

В год пандемии Карлос больше всего времени провел в Тамбове — 8 рекордных месяцев. В остальное время гватемалец путешествует по городам России, в каждом из которых задерживается на месяц-полтора.

В Нижнем Тагиле он пробудет до 16 апреля. Здесь он снимает квартиру и ежедневно посвящает время силовым тренировкам в спортивном зале. Режим и рацион у артиста не изменен:

Просыпаюсь в 7 утра, ем, еду по делам. В 8 утра я уже на улице. Ем рис, мясо, индейку, гречку, рыбу овощи, кашу и выпиваю по 4-5 литров воды в день. Ем 5 раз в день. Вешу 109 кг. Занимаюсь с такими тяжелыми весами, потому что нравится. 
Дрессировщик тигров и львов в Нижнем ТагилеДрессировщик тигров и львов в Нижнем Тагиле
Дрессировщик тигров и львов в Нижнем ТагилеДрессировщик тигров и львов в Нижнем Тагиле
Дрессировщик тигров и львов в Нижнем ТагилеДрессировщик тигров и львов в Нижнем Тагиле
Дрессировщик тигров и львов в Нижнем Тагиле

Дома в Италии у Карлоса жена и трое детей — 6 лет дочке и сыновьям 8 и 18 лет. Говорит, что привык к такой жизни в разъездах. Но к России его семья имеет самое непосредственное отношение.

Работаем, другого варианта нет. Мы живем в Италии, но я не был там уже 6 летлет, сейчас моя семья здесь со мной. Хочу остаться здесь ради своих детей, работа, ничего не поделаешь. Просто скажу, что первый язык моих детей — русский, они чувствуют себя русскими, что меня очень радует. Мои дети приехали сюда младенцами, но мы привили русскую культуру, и они говорят на этом языке, как на родном, — говорит Карлос.
Дрессировщик тигров и львов в Нижнем Тагиле

Вместе с Карлосом на фуре ездят шесть львов и шесть тигров. Телефон артиста переполнен фотографиями и видео с его подопечными — с выступлений, с репетиций и даже то, как маленький львенок разгуливает по фуре во время путешествия или как в одном вольере занимаются собака и лев. Животные окружены заботой и любовью, о чем можно говорить по выступлениям.

Я не бью животных, я только подкармливаю их во время дрессировки. Я их очень люблю, забочусь, содержу в чистоте.

Говорит, что дрессирует без насилия. В подтверждение своих слов Карлос показал видео, на котором лев Муфаса отрабатывает новую команду: с помощью куриной ножки учится перескакивать на другую стойку во время выступления.

Он понимает, потом, когда повторяю движение, у них срабатывает память. Когда ты к ним хорошо — они к тебе тоже. Инстинкты у них срабатывают только тогда, когда ты с ними плохо обращаешься, — говорит Карлос.

Не обходилось, конечно, без травм, в случае Карлоса, без укусов. На одном из фото Карлос показал серьезную рану от укуса льва. Сейчас после этого инцидента у артиста остался шрам.

Я был виноват, я очень близко подошел, лев не ожидал, — пояснил дрессировщик.
Дрессировщик тигров и львов Карлос Бресчиани в Нижнем Тагиле

Дороги в России вполне устраивают Карлоса — а в путешествиях он проводит большую часть своей жизни. Единственное, его немного смущает то, что зимой рано темнеет. Но несмотря на жизнь в тропическом климате с детства, холода не доставляют дискомфорта этому позитивному артисту.

Когда холодно — проблема. Долго темно, — говорит дрессировщик.

Следующая остановка после Нижнего Тагила у артиста и хищников — город Кострома.

Видео: Карлос Бресчиани
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#Юлия Степанова#Свердловская область#Нижний Тагил#Цирк#Артист#Животные#Хищник#Свободное время#Эксклюзив#Видео
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