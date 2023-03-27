Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России

Вместе с Карлосом на фуре ездят шесть львов и шесть тигров. Телефон артиста переполнен фотографиями и видео с его подопечными — с выступлений, с репетиций и даже то, как маленький львенок разгуливает по фуре во время путешествия или как в одном вольере занимаются собака и лев. Животные окружены заботой и любовью, о чем можно говорить по выступлениям.