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В Екатеринбурге ищут пропавшую три недели назад 16-летнюю девушку

27 марта 2023, 15:00
Фото: УМВД по Екатеринбургу
16-летняя девушка пропала в Екатеринбурге три недели назад. Ее разыскивают.

Пропавшую зовут Маликахон Исомиддин Исмоилова. Из дома она ушла 6 марта и сир пор не вернулась. Ранее она не пропадала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Дом подростка находится в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Ее рост - 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные до плеч, глаза карие.

Всех тех, кто видел ее, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-15. Также полицейские просят саму девушку связаться с ними или родителями самостоятельно.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Поиск#Подросток#Полиция#Пропала#Девушка#Происшествия
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