В Екатеринбурге ищут пропавшую три недели назад 16-летнюю девушку

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Пропавшую зовут Маликахон Исомиддин Исмоилова. Из дома она ушла 6 марта и сир пор не вернулась. Ранее она не пропадала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Дом подростка находится в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Ее рост - 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные до плеч, глаза карие.
Всех тех, кто видел ее, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-15. Также полицейские просят саму девушку связаться с ними или родителями самостоятельно.