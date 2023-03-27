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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

В Екатеринбурге пассажир и таксист подрались прямо на проезжей части

27 марта 2023, 05:36
Фото: 1MI
Агрессивный пассажир в Екатеринбурге отказался оплачивать проезд и подрался с водителем такси.

26 марта на одной из автодорог города разыгрался конфликт с дракой. Двое мужчин – водитель такси и пассажир – сначала ругались, выйдя из автомобиля и мешая другим машинам проезжать, а затем перешли к рукоприкладству, сообщает издание Е1. По словам очевидцев, пассажир не оплатил проезд, а в ходе драки разбил стекло. При этом в одной руке он держал переноску, возможно, с животным внутри.

Как сообщалось, днем ранее в столице Свердловской области произошел еще один конфликт между таксистом и пассажиром. Водитель прибыл в другой двор, а в ответ на просьбу подъехать к нужному подъезду сослался на данные навигатора, назвал екатеринбуржца «шакалом» и отказался его везти.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Происшествия#Драка#Такси#Конфликт
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