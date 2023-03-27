В Екатеринбурге пассажир и таксист подрались прямо на проезжей части

26 марта на одной из автодорог города разыгрался конфликт с дракой. Двое мужчин – водитель такси и пассажир – сначала ругались, выйдя из автомобиля и мешая другим машинам проезжать, а затем перешли к рукоприкладству, сообщает издание Е1. По словам очевидцев, пассажир не оплатил проезд, а в ходе драки разбил стекло. При этом в одной руке он держал переноску, возможно, с животным внутри.