В Нижнем Тагиле полиция ищет ограбившего посреди улицы пенсионерку молодого человека

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
С помощью камер наблюдения сотрудникам удалось проследить траекторию движения злоумышленника и рассмотреть его. 24 марта утром 61-летняя женщина вышла из трамвая на остановке «Кинотеатр «Красногвардеец», посетила несколько магазинов, после чего перешла дорогу на улице Красных партизан и направилась к дому.
Как показали записи с камер видеонаблюдения, за ней все это время шел молодой человек в черной куртке, черной кепке, на которую был натянут серый капюшон, и светло-синих джинсах. Рост – около 175 см, телосложение среднее. У самого дома он внезапно вырвал у женщины сумку, при этом ее ручка осталась у нее в руках, и быстро скрылся. В сумке, как выяснилось, находились 30 тысяч рублей и документы женщины, сообщают в Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское».
Личность подозреваемого устанавливается. В отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж)