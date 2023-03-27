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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

В Нижнем Тагиле полиция ищет ограбившего посреди улицы пенсионерку молодого человека

27 марта 2023, 08:24
Фото: 1MI
Молодой тагильчанин вырвал у пожилой женщины сумку с документами и 30 тысячами рублей и скрылся.

С помощью камер наблюдения сотрудникам удалось проследить траекторию движения злоумышленника и рассмотреть его. 24 марта утром 61-летняя женщина вышла из трамвая на остановке «Кинотеатр «Красногвардеец», посетила несколько магазинов, после чего перешла дорогу на улице Красных партизан и направилась к дому.

Как показали записи с камер видеонаблюдения, за ней все это время шел молодой человек в черной куртке, черной кепке, на которую был натянут серый капюшон, и светло-синих джинсах. Рост – около 175 см, телосложение среднее. У самого дома он внезапно вырвал у женщины сумку, при этом ее ручка осталась у нее в руках, и быстро скрылся. В сумке, как выяснилось, находились 30 тысяч рублей и документы женщины, сообщают в Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское».

Личность подозреваемого устанавливается. В отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж)

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Криминал#Полиция#Ограбление#Розыск#Преступление#Наталья Лушина
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