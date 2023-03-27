В Нижнем Тагиле полиция ищет ограбившего посреди улицы пенсионерку молодого человека

Как показали записи с камер видеонаблюдения, за ней все это время шел молодой человек в черной куртке, черной кепке, на которую был натянут серый капюшон, и светло-синих джинсах. Рост – около 175 см, телосложение среднее. У самого дома он внезапно вырвал у женщины сумку, при этом ее ручка осталась у нее в руках, и быстро скрылся. В сумке, как выяснилось, находились 30 тысяч рублей и документы женщины, сообщают в Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское».