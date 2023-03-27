В Нижнем Тагиле редкая обувь помогла найти убийцу

Обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, Козлов решил покинуть место преступления, но, будучи в сильном подпитии, не смог найти вторую кроссовку и ушел в одной. Обувь у обвиняемого оказалась редкого 51 размера. С помощью этой улики представители правоохранительных органов быстро вышли на убийцу, тем более, что он уже попадал в их поле зрения.