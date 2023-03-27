В Нижнем Тагиле редкая обувь помогла найти убийцу

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
К 11 годам лишения свободы приговорен тагильчанин, нанесший смертельные травмы своему собутыльнику. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, Тагилстроевский районный суд вынес приговор Валентину Козлову.
17 октября 2022 года Козлов распивал спиртные напитки вместе другим тагильчанином в квартире последнего на Уральском проспекте.
В ходе застольной беседы потерпевший чем-то оскорбил Козлова, высказался в его адрес нецензурно. Разгневанный гость нанес ему 19 ударов руками и ногами по разным частям тела, от чего хозяин квартиры скончался на месте.
Обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, Козлов решил покинуть место преступления, но, будучи в сильном подпитии, не смог найти вторую кроссовку и ушел в одной. Обувь у обвиняемого оказалась редкого 51 размера. С помощью этой улики представители правоохранительных органов быстро вышли на убийцу, тем более, что он уже попадал в их поле зрения.
Когда полиция пришла к нему, он сразу сознался в содеянном, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.