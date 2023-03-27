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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В Нижнем Тагиле установят новые светофоры и модернизируют старые

27 марта 2023, 13:56
Фото: 1MI
74,4 миллиона рублей выделено в Нижнем Тагиле на реализацию четвертого этапа внедрения интеллектуальной транспортной структуры. В городе установят три новых светофора, модернизируют 15 старых, а также смонтируют видеокамеры для мониторинга интенсивности транспортного потока.

Заказчиком тендера выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы будут поделены на два этапа. Новые средства подсистемы светофорного управления разместятся по следующим адресам:

Первый этап (до 31 октября 2023 года):

  • ул. Островского, 1 — ул. Ломоносова;
  • ул. Островского — ул. Газетная;
  • ул. Островского — ул. Серова;
  • ул. Фрунзе, 13, 26 («Мегамарт»);
  • ул. Фрунзе — ул. Черных;
  • ул. Фрунзе — ул. Черемшанская;
  • ул. Фрунзе — ост. ДК «Юбилейный»;
  • ул. Фрунзе — ул. Космонавтов;
  • ул. Победы — ул. Пархоменко;
  • ул. Зари — ул. Максарева.

Второй этап (с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года):

  • ш. Черноисточинское — ост. «Карьер»;
  • ш. Черноисточинское — ост. «Универсам»;
  • ш. Черноисточинское — ул. Дружинина;
  • ш. Черноисточинское — Школа № 90;
  • ш. Черноисточинское — ул. Бригадная;
  • ш. Черноисточинское — ул. Коммуны;
  • ш. Черноисточинское — ул. Лисогорская;
  • ул. Зари — м-н «Кедр».

15 светофорных объектов будут модернизированы и подключены к ранее построенному центру управления. Новые регулировщики дорожного движения появятся в трех местах: на перекрестке улиц Фрунзе и Черемшанская, на остановке «Кедр» на улице Зари, а также на остановке «Карьер» на Черноисточинском шоссе.

Также подрядчик должен доставить оборудование и смонтировать видеостену в Центре управления дорожного движения на улице Карла Маркса, 65.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 марта 2023 года. Договор будет действовать до полного исполнения сторонами обязательств.

Новый сигнал светофора появится в России
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#ИТС#Модернизация#Транспорт#Эксклюзив#Светофор#Закупка
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