В Нижнем Тагиле установят новые светофоры и модернизируют старые

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Заказчиком тендера выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы будут поделены на два этапа. Новые средства подсистемы светофорного управления разместятся по следующим адресам:
Первый этап (до 31 октября 2023 года):
Второй этап (с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года):
15 светофорных объектов будут модернизированы и подключены к ранее построенному центру управления. Новые регулировщики дорожного движения появятся в трех местах: на перекрестке улиц Фрунзе и Черемшанская, на остановке «Кедр» на улице Зари, а также на остановке «Карьер» на Черноисточинском шоссе.
Также подрядчик должен доставить оборудование и смонтировать видеостену в Центре управления дорожного движения на улице Карла Маркса, 65.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 марта 2023 года. Договор будет действовать до полного исполнения сторонами обязательств.