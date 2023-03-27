В Нижнем Тагиле установят новые светофоры и модернизируют старые

15 светофорных объектов будут модернизированы и подключены к ранее построенному центру управления. Новые регулировщики дорожного движения появятся в трех местах: на перекрестке улиц Фрунзе и Черемшанская, на остановке «Кедр» на улице Зари, а также на остановке «Карьер» на Черноисточинском шоссе.