В Подмосковье вскоре появятся более 400 автобусов от КАМАЗа

В 9 районах Московской области уже работают современные НЕФАЗ-5299-40-52 от КАМАЗа. Одновременно в этом автобусе может находиться 105 пассажиров. Из-за просторных накопительных площадок сидячих мест 29. Автобусы приспособлены для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. Они оснащены отопителями (5 штук в салоне), кондиционерами, а также валидаторами для бесконтактной оплата и электронными маршрутоуказателями. Машины окрашены в традиционные для маршрутного транспорта Подмосковья цвета.