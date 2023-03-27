В Подмосковье вскоре появятся более 400 автобусов от КАМАЗа

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:41
В январе текущего года “КАМАЗ” выиграл 2 аукциона на поставку техники крупнейшего пассажироперевозчика Подмосковья – АО “Мострансавто”. После чего были подписаны 2 договора. Первый – по поставке городских автобусов, второй – по пригородным, пишет riamo.ru.
В 9 районах Московской области уже работают современные НЕФАЗ-5299-40-52 от КАМАЗа. Одновременно в этом автобусе может находиться 105 пассажиров. Из-за просторных накопительных площадок сидячих мест 29. Автобусы приспособлены для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. Они оснащены отопителями (5 штук в салоне), кондиционерами, а также валидаторами для бесконтактной оплата и электронными маршрутоуказателями. Машины окрашены в традиционные для маршрутного транспорта Подмосковья цвета.
Директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ” Самат Саттаров назвал подписанные с администрацией Московской области договоры на поставку автобусов знаковым. По его словам, это позволяет компании выйти на высококонкурентный рынок этого региона. Он выразил надежду, что жители области по достоинству оценят новую технику.
Первые рестайлинговые НЕФАЗы были показаны на международной выставке BW Expo-2022. Тогда производитель рассказал о том, что машина оснащается независимой передней подвеской и автоматической коробкой. Каркас этих автобусов стальной, а вот боковые панели сделаны из композитных материалов.
Статистика сообщает, что ежедневно общественным транспортом в Московской области пользуются 2 млн человек. Это значительный пассажиропоток, требующий не только современной техники, но и своевременного её обновления.