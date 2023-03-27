В поджоге двух авто заподозрили жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Следствие полагает, что, поджигая машины, мужчина пытался скрыть следы краж. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
О поджоге пожарные узнали 21 марта. Они получили сообщение о том, что ночью на улице Новой загорелись две машины. Огонь частично повредил «Ниву» и «ГАЗель». Пламя удалось вовремя потушить, автомобили не выгорели до тла.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что обе машины перед тем, как загореться, были вскрыты и что в обоих случаях очаг возгорания находился внутри салона. Ущерб, причиненный владельцам машин, составил порядка 200 тысяч рублей.
В результате полицейские нашли предполагаемого злоумышленника и допросили его. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление мужчина.
Задержанный рассказал, что после освобождения из тюрьмы он жил у своей родственницы на территории коллективного сада. Так как он нигде не работал и не имел никаких денег, он решил вынести из чужих авто ценные вещи. Он вытащил магнитолу, а в ГАЗели нашел набор инструментов. После обе машины он поджог.
Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Мужчина находится под стражей.