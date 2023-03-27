В поджоге двух авто заподозрили жителя Екатеринбурга

Задержанный рассказал, что после освобождения из тюрьмы он жил у своей родственницы на территории коллективного сада. Так как он нигде не работал и не имел никаких денег, он решил вынести из чужих авто ценные вещи. Он вытащил магнитолу, а в ГАЗели нашел набор инструментов. После обе машины он поджог.