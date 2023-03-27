В Свердловской области появилась «горячая линия» для жалоб об обеспечении лекарствами

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Позвонить туда можно, набрав номер: 8 (343) 376-82-61 с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00. Обращаясь, важно назвать свои ФИО, адрес, по которому должен быть направлен ответ, телефон, а также описать суть проблемы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По всем жалобам будут проведены проверки. В случае нарушения закона, инспекторами будут приняты меры для их устранения. Обратиться с жалобой можно и через интернет-приемную на Едином портале прокуратуры страны.