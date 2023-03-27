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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Свердловской области появилась «горячая линия» для жалоб об обеспечении лекарствами

27 марта 2023, 09:32
Фото: 1MI
«Горячая линия» в сфере нарушения прав льготного обеспечения лекарствами появилась в Свердловской области. Она будет работать с 27 по 31 марта в прокуратуре.

Позвонить туда можно, набрав номер: 8 (343) 376-82-61 с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00. Обращаясь, важно назвать свои ФИО, адрес, по которому должен быть направлен ответ, телефон, а также описать суть проблемы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По всем жалобам будут проведены проверки. В случае нарушения закона, инспекторами будут приняты меры для их устранения. Обратиться с жалобой можно и через интернет-приемную на Едином портале прокуратуры страны.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Горячая линия#Прокуратура#Жалобы#Проверки#Общество#Новости УрФО
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