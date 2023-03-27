В Свердловской области в январе 2023 года зафиксирована убыль населения

Всего на территории области зарегистрировано более 3,2 тысячи новорожденных, в прошлом году эта цифра достигала 3,3 тысячи. Смертность по сравнению с прошлым годом увеличилась. За январь 2023 года выдано 5,7 тысяч свидетельств о смерти, в прошлом году этот показатель был на отметке 5,6 тысяч человек.