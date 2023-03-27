В Свердловской области в январе 2023 года зафиксирована убыль населения

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Всего на территории области зарегистрировано более 3,2 тысячи новорожденных, в прошлом году эта цифра достигала 3,3 тысячи. Смертность по сравнению с прошлым годом увеличилась. За январь 2023 года выдано 5,7 тысяч свидетельств о смерти, в прошлом году этот показатель был на отметке 5,6 тысяч человек.
В целом по России за январь 2023 года смертей зарегистрировано 168,4 тысячи, что на 24,5 тысячи меньше, чем в том же месяце минувшего года.
В плане рождаемости прирост составил 0,4%, то есть в январе 2023 года родившихся 104,2 тысячи человек, а в 2022 году на 417 человек было меньше.
Стоит отметить, что данные по естественному движению населения не учитывают статистику по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, принятым в состав России в конце сентября 2022 года.
Напомним, что по оценкам демографов 2023 год будет провальным в плане прироста населения. Эксперты прогнозируют спад рождаемости.