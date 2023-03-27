Водитель после ДТП ударил девушку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Мужчина, сидевший за рулем Lada Granta, сперва влетел в ее машину и тут же попытался скрыться. Однако екатеринбурженка, ехавшая в автомобиле вместе с мужем, нагнала водителя на перекрестке Восточная — Ленина, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
По словам девушки, водитель вышел из машины и набросился на ее мужа, при этом нецензурно выражаясь. Также, по ее словам, от него пахло алкоголем. Когда девушка начала снимать его на видеокамеру своего телефона, он ударил ее и уехал.
Супруги сообщили о случившемся в ГИБДД.
Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель «Яндекс. Такси» запер в автосалоне пассажирку и угрожал ей расправой. Екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию, а также написала в службу поддержки сервиса, где ей вернули деньги и сообщили, что водителю будет закрыт доступ к заказам.