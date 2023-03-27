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Водитель после ДТП ударил девушку в Екатеринбурге

27 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI
Водитель автомобиля Lada Granta ударил девушку, снимавшую его на камеру телефона. Инцидент случился 26 марта 2023 года в Екатеринбурге.

Мужчина, сидевший за рулем Lada Granta, сперва влетел в ее машину и тут же попытался скрыться. Однако екатеринбурженка, ехавшая в автомобиле вместе с мужем, нагнала водителя на перекрестке Восточная — Ленина, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

По словам девушки, водитель вышел из машины и набросился на ее мужа, при этом нецензурно выражаясь. Также, по ее словам, от него пахло алкоголем. Когда девушка начала снимать его на видеокамеру своего телефона, он ударил ее и уехал.

Супруги сообщили о случившемся в ГИБДД.

Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель «Яндекс. Такси» запер в автосалоне пассажирку и угрожал ей расправой. Екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию, а также написала в службу поддержки сервиса, где ей вернули деньги и сообщили, что водителю будет закрыт доступ к заказам.

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#Елизавета Зиборова#ДТП#Екатеринбург#Свердловская область#Пьяный водитель#Автомобиль#Происшествия#Новости УрФО
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