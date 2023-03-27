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Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы

27 марта 2023, 07:00
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле слышны мощные выстрелы от испытаний военной техники

Сегодня, 27 марта, на Вагонке в Нижнем Тагиле слышны мощные взрывы от испытаний военной техники. От ударной волны срабатывают сигнализации у автомобилей, а в домах звенят стекла.

Особенно сильно выстрелы с полигона слышны в восточной части Вагонки — на Пихтовке и улице Зари.

Нам все выстрелы с учений всегда хорошо слышно. Но сегодня особенно сильно. Взрывы очень мощные, такое ощущение, что в соседнем дворе что-то взрывается. Стекла в окнах трясутся и сигнализации на машинах воют. Владельцам уже, наверно, надоело их выключать, — рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки Анастасия.

По ее словам, учения подобного рода паники не вызывает ни у кого — жители знают, что все выстрелы с полигона. Однако громкий звук взрыва доставляет дискомфорт, особенно при открытых окнах.

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#Анна Григорьева#Взрыв#Учение#Военная техника#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Видео
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