За выходные пять человек провалились под лед в Свердловской области

Так, 25 марта в Заречном в Белоярском водохранилище под лед провалились два рыбака. Их спасли сотрудники «Центра спасения», которые доставили пострадавших на берег. Об этом сообщает областное МЧС.



26 марта на территории Кировоградского городского округа в Нейво-Рудянском водохранилище под лед провалились еще два рыбака. Их из воды вытащили случайные прохожие.



В этот же день в Заречном произошло другое ЧП – человек на снегоходе провалился под лед. Его на берег вытащили водолазы «Центра спасения».