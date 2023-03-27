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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

За выходные пять человек провалились под лед в Свердловской области

27 марта 2023, 12:27
Фото: 1MI
За прошедшие выходные в Свердловской области произошло три происшествия на водоемах. В общей сложности пять человек провалились под лед. Их спасли.

Так, 25 марта в Заречном в Белоярском водохранилище под лед провалились два рыбака. Их спасли сотрудники «Центра спасения», которые доставили пострадавших на берег. Об этом сообщает областное МЧС.

26 марта на территории Кировоградского городского округа в Нейво-Рудянском водохранилище под лед провалились еще два рыбака. Их из воды вытащили случайные прохожие.

В этот же день в Заречном произошло другое ЧП – человек на снегоходе провалился под лед. Его на берег вытащили водолазы «Центра спасения».

Спасатели предупреждают, что выход на лед водоемов в марте опасен для жизни и здоровья. В это время лед очень тонок.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Лед#Рыбаки#Водохранилище#Спасатели#Водолазы#Происшествия#Новости УрФО
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