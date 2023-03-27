За выходные пять человек провалились под лед в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Так, 25 марта в Заречном в Белоярском водохранилище под лед провалились два рыбака. Их спасли сотрудники «Центра спасения», которые доставили пострадавших на берег. Об этом сообщает областное МЧС.
26 марта на территории Кировоградского городского округа в Нейво-Рудянском водохранилище под лед провалились еще два рыбака. Их из воды вытащили случайные прохожие.
В этот же день в Заречном произошло другое ЧП – человек на снегоходе провалился под лед. Его на берег вытащили водолазы «Центра спасения».
Спасатели предупреждают, что выход на лед водоемов в марте опасен для жизни и здоровья. В это время лед очень тонок.