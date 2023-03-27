«Женщину забрали, номера скрутили»: в Нижнем Тагиле произошло «одинокое» ДТП

Позже на место подъехал мужчина, рассказывает читатель, и сообщил, что аварию устроила его супруга, а автомобиль сейчас увезут на эвакуаторе. Как сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское», данная авария не была зарегистрирована в инспекции. Кроме того, в отделении пояснили, что аварию стоило оформить в отделе ГИБДД.