«Женщину забрали, номера скрутили»: в Нижнем Тагиле произошло «одинокое» ДТП

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
ДТП произошло поздним вечером около 23:30 часов на Южном подъезде в Нижний Тагил. Очевидцы последствий аварии рассказали редакции TagilCity.ru, что обнаружили автомобиль без водителя и без номеров.
Ребята остановились, думали, мало ли что, вокруг нет никого, подъехали еще парни, говорят женщина ехала, ее якобы занесло, она кому-то позвонила, ее быстро забрали и номера скрутили, чтобы не видно было, чья тачка, — пояснили читателям TagilCity.ru свидетели произошедшего.
Позже на место подъехал мужчина, рассказывает читатель, и сообщил, что аварию устроила его супруга, а автомобиль сейчас увезут на эвакуаторе. Как сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское», данная авария не была зарегистрирована в инспекции. Кроме того, в отделении пояснили, что аварию стоило оформить в отделе ГИБДД.
Водитель, садясь за руль автомобиля, обязан проверить техническое состояние транспортного средства, проверить наличие всех документов, необходимых для управления ТС. Если водитель участвовал в ДТП один и не повредил какое-либо имущество, кроме своей машины, тогда водитель фиксирует с помощью фото, видео, а также с помощью бумажного носителя (если нет возможности заснять место ДТП — общий вид, чтобы было понятно, где это произошло, повреждения автомобиля). В дальнейшем водитель обращается в отдел ГИБДД для оформления, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.
Напомним, с утра 23 марта в Нижнем Тагиле из-за минусовых температур тротуар и дороги превратились в каток. В ГИБДД даже выпускали предупреждение по этому поводу.