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Published Сегодня, 09:40

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«Женщину забрали, номера скрутили»: в Нижнем Тагиле произошло «одинокое» ДТП

27 марта 2023, 09:40
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле водитель бросил автомобиль после ДТП

23 марта в Нижнем Тагиле произошла авария, в результате которой никто, кроме автомобиля ВАЗ-2110, не пострадал. Мы уточнили в ГИБДД Нижнего Тагила, как правильно поступать в случае таких «одиноких» ДТП.

ДТП произошло поздним вечером около 23:30 часов на Южном подъезде в Нижний Тагил. Очевидцы последствий аварии рассказали редакции TagilCity.ru, что обнаружили автомобиль без водителя и без номеров.

Ребята остановились, думали, мало ли что, вокруг нет никого, подъехали еще парни, говорят женщина ехала, ее якобы занесло, она кому-то позвонила, ее быстро забрали и номера скрутили, чтобы не видно было, чья тачка, — пояснили читателям TagilCity.ru свидетели произошедшего.
В ДТП никто не пострадалВ ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
Фото: TagilCity.ru

Позже на место подъехал мужчина, рассказывает читатель, и сообщил, что аварию устроила его супруга, а автомобиль сейчас увезут на эвакуаторе. Как сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское», данная авария не была зарегистрирована в инспекции. Кроме того, в отделении пояснили, что аварию стоило оформить в отделе ГИБДД.

Водитель, садясь за руль автомобиля, обязан проверить техническое состояние транспортного средства, проверить наличие всех документов, необходимых для управления ТС. Если водитель участвовал в ДТП один и не повредил какое-либо имущество, кроме своей машины, тогда водитель фиксирует с помощью фото, видео, а также с помощью бумажного носителя (если нет возможности заснять место ДТП — общий вид, чтобы было понятно, где это произошло, повреждения автомобиля). В дальнейшем водитель обращается в отдел ГИБДД для оформления, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.
Улицы Нижнего Тагила превратились в каток
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Напомним, с утра 23 марта в Нижнем Тагиле из-за минусовых температур тротуар и дороги превратились в каток. В ГИБДД даже выпускали предупреждение по этому поводу. 

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#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#ГИБДД#Инспектор ГИБДД#Полиция#Происшествия#Эксклюзив#Юлия Степанова
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