TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Жители свердловского села два дня сидят без воды

27 марта 2023, 03:50
Фото: 1MI
У жителей села Патруши в Свердловской области два дня отсутствует водоснабжение.

Утром воду включают на пару часов, после чего снова отключают, рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, проблемы с водоснабжением из-за того, что случается прорыв трубы в одном и том же месте, однако коммунальные службы вместо замены трубы на новую ставят прокладку, пишет Ура.ру.

Также жительница села добавила, что на время ремонта коммунальщики пообещали сельчанам подвезти воду, но пока специальная машина в Патруши не прибыла.

Напомним, 21 марта 2023 года в Ревде проходил ремонт тепловых сетей, в связи с чем жильцы некоторых домов на некоторое время остались без теплоснабжения.

Часть домов в Ревде останется без отопления из-за аварии
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Старателя остались без горячей воды из-за коммунальной аварии в Нижнем ТагилеЧасть Екатеринбурга осталась без отопления из-за аварииПодъезд жилого дома затоплен в Туринске
#Елизавета Зиборова#Авария#Вода#Водоснабжение#Коммунальщики#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Патруши#Село
Подпишитесь
Тагильчанин остался с двумя детьми после смерти жены в ГБ №1
24 марта 07:40
Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
24 марта 07:15
Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
24 марта 07:58
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
23 марта 16:21
Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
Вчера, 10:30
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
23 марта 15:22