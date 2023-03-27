Жители свердловского села два дня сидят без воды

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:50
Утром воду включают на пару часов, после чего снова отключают, рассказала одна из местных жительниц.
По ее словам, проблемы с водоснабжением из-за того, что случается прорыв трубы в одном и том же месте, однако коммунальные службы вместо замены трубы на новую ставят прокладку, пишет Ура.ру.
Также жительница села добавила, что на время ремонта коммунальщики пообещали сельчанам подвезти воду, но пока специальная машина в Патруши не прибыла.
Напомним, 21 марта 2023 года в Ревде проходил ремонт тепловых сетей, в связи с чем жильцы некоторых домов на некоторое время остались без теплоснабжения.