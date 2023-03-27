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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Жители Тагила пожаловались на звуки взрывов, а город посетил известный артист цирка

27 марта 2023, 15:55
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила пожаловались на звуки взрывов, а город посетил известный артист цирка. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 27 марта.

27 марта на Вагонке в Нижнем Тагиле были слышны мощные взрывы от испытаний военной техники. В основном звуки раздавались в восточной части Вагонки — на Пихтовке и улице Зари. От грохота у автомобилей срабатывали сигнализации, а в домах звенели стекла.

Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
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Пост УГМС в Нижнем Тагиле поймал превышение диоксида азота в воздухе на прошлой неделе, а в четырех поселках появились контейнеры для опасных отходов. Рассказываем о главных эко-итогах недели с 20 по 26 марта.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
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Новый вид мошенничества появился в Нижнем Тагиле. «Сотрудник банка» звонил гражданам через Viber. Мошенник просил подтвердить заявку на смену номера. По словам тагильчанина Андрея, после того, как он задал аферисту вопрос, почему он звонит именно через мессенджер, тот закончил диалог.

Новый способ обмана пытаются использовать телефонные мошенники в Нижнем Тагиле
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Круглосуточная охрана начнет работать в детских садах Нижнего Тагила с 1 июня 2023 года. Посты расположатся на центральных входах. Профинансируется это из городского бюджета.

Металлоискатели и видеонаблюдение: как будет работать охрана в садиках Нижнего Тагила
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Артист цирка Карлос Бресчиани посетил Нижний Тагил. Журналисты TagilCity.ru встретились с «повелителем тигров» и пообщались о жизни в России, о Нижнем Тагиле и о работе с животными.

Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
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Итоги недели в Нижнем Тагиле: контейнеры для градусников и выбросы диоксида азота
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