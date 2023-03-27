Жители Тагила пожаловались на звуки взрывов, а город посетил известный артист цирка

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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27 марта на Вагонке в Нижнем Тагиле были слышны мощные взрывы от испытаний военной техники. В основном звуки раздавались в восточной части Вагонки — на Пихтовке и улице Зари. От грохота у автомобилей срабатывали сигнализации, а в домах звенели стекла.
Пост УГМС в Нижнем Тагиле поймал превышение диоксида азота в воздухе на прошлой неделе, а в четырех поселках появились контейнеры для опасных отходов. Рассказываем о главных эко-итогах недели с 20 по 26 марта.
Новый вид мошенничества появился в Нижнем Тагиле. «Сотрудник банка» звонил гражданам через Viber. Мошенник просил подтвердить заявку на смену номера. По словам тагильчанина Андрея, после того, как он задал аферисту вопрос, почему он звонит именно через мессенджер, тот закончил диалог.
Круглосуточная охрана начнет работать в детских садах Нижнего Тагила с 1 июня 2023 года. Посты расположатся на центральных входах. Профинансируется это из городского бюджета.
Артист цирка Карлос Бресчиани посетил Нижний Тагил. Журналисты TagilCity.ru встретились с «повелителем тигров» и пообщались о жизни в России, о Нижнем Тагиле и о работе с животными.