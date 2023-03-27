Жители Тагила пожаловались на звуки взрывов, а город посетил известный артист цирка

Новый вид мошенничества появился в Нижнем Тагиле. «Сотрудник банка» звонил гражданам через Viber. Мошенник просил подтвердить заявку на смену номера. По словам тагильчанина Андрея, после того, как он задал аферисту вопрос, почему он звонит именно через мессенджер, тот закончил диалог.