Жительница Урала получила условный срок за покупку препарата для похудения

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
31-летняя женщина заказала в Казахстане препараты для похудения «Королевский Билайт» - 5 упаковок и «Билайт Королевский B-litе» -19 упаковок. В общей сложности они содержали более 2300 капсул. В их составе эксперты установили наличие сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 грамм.
Такая продукция в большинстве случаев заказывается по интернету и доставляется в Россию международными отправлениями в основном из Казахстана, Киргизии, Китая.
Сибутрамин, который оказался в составе контрабандных биологических добавок, – это сильнодействующее вещество, усиливающее чувство насыщения. Его пересылка международным почтовым отправлением запрещена, а ввоз в Россию разрешен только при наличии соответствующих документов от лечащего врача.
В 2022 году уральские таможенники возбудили 9 уголовных дел, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ), предметом преступления которых явились биодобавки с сибутрамином.
За контрабанду запрещенного вещества жительница Урала получила условный срок 3 года и 1 месяц, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.