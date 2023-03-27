Жительница Урала получила условный срок за покупку препарата для похудения

31-летняя женщина заказала в Казахстане препараты для похудения «Королевский Билайт» - 5 упаковок и «Билайт Королевский B-litе» -19 упаковок. В общей сложности они содержали более 2300 капсул. В их составе эксперты установили наличие сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 грамм.