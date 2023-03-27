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Updated Сегодня, 07:15

Жительница Урала получила условный срок за покупку препарата для похудения

27 марта 2023, 07:13
Фото: 1MI
Молодая женщина с Урала, желая похудеть, приобрела за границей биодобавки с сильнодействующим веществом сибутрамин, запрещенным к ввозу в Россию.

31-летняя женщина заказала в Казахстане препараты для похудения «Королевский Билайт» - 5 упаковок и «Билайт Королевский B-litе» -19 упаковок. В общей сложности они содержали более 2300 капсул. В их составе эксперты установили наличие сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 грамм.

Такая продукция в большинстве случаев заказывается по интернету и доставляется в Россию международными отправлениями в основном из Казахстана, Киргизии, Китая.

Сибутрамин, который оказался в составе контрабандных биологических добавок, – это сильнодействующее вещество, усиливающее чувство насыщения. Его пересылка международным почтовым отправлением запрещена, а ввоз в Россию разрешен только при наличии соответствующих документов от лечащего врача.

В 2022 году уральские таможенники возбудили 9 уголовных дел, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ), предметом преступления которых явились биодобавки с сибутрамином.

За контрабанду запрещенного вещества жительница Урала получила условный срок 3 года и 1 месяц, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

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