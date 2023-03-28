Акционер РУСАЛа Дерипаска отказал Вексельбергу в предоставлении информации

Акционер алюминиевой корпорации Sual Partners нуждался в информации о сделке, заключенной в 2019 году с компанией из США Braidy Industries. Кроме того, Sual заинтересовался покупкой миноритарного пакета акций «РусГидро» в 2021 году (после этого он увеличился до 9%) что обошлось компании-приобретателю в 454 миллиона долларов.