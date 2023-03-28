Акционер РУСАЛа Дерипаска отказал Вексельбергу в предоставлении информации

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Как сообщает newizv.ru, это фактически означает, что Олег Дерипаска отказал второму акционеру — Виктору Вексельбергу — в предоставлении значимых корпоративных данных.
Акционер алюминиевой корпорации Sual Partners нуждался в информации о сделке, заключенной в 2019 году с компанией из США Braidy Industries. Кроме того, Sual заинтересовался покупкой миноритарного пакета акций «РусГидро» в 2021 году (после этого он увеличился до 9%) что обошлось компании-приобретателю в 454 миллиона долларов.
Практически накануне незапланированного собрания Sual Partners вышел на связь с мажоритарным акционером алюминиевой компании En+ с просьбой поддержать просьбу о предоставлении доступа к документации о, возможно, убыточных, по мнению компании Sual, сделках РУСАЛа. Мажоритарный акционер РУСАЛа ответил на это отказом.
В Sual Partners прокомментировали такое нежелание сотрудничать, отметив, что заявление совета директоров компании о возможном голосовании En+ до рассылки материалов к собранию акционеров РУСАЛа вызывают недоумение как с точки зрения мотивации совета директоров и соответствия таких заявлений полномочиям, которыми он обладает, так и с точки зрения позиции мажоритарного акционера компании.
Противостояние миллиардеров на этой стадии, по всей видимости, не завершится. Sual придерживается мнения, что заключенные сделки способны нанести РУСАЛу ущерб размером в десятки миллионов долларов.
По мнению Sual Partners, больше всего вопросов вызывают сделки РУСАЛа с компаниями США, значение которых Дерипаска предпочел скрыть от миноритариев. Судя по количеству публикаций в СМИ, большая часть резонансных инфоповодов с участием олигарха связана именно с заграницей.
Стоит отметить, что у РУСАЛа, выступающего одним из держателей акций «Норильского никеля» (доля 26%), на протяжении достаточно длительного времени существует конфликт с Владимиром Потаниным (его доля — 36% акций) по поводу суммы дивидендов.
РУСАЛ в ходе конфликта обвинил «Норильский никель» в несоблюдении своих прав как миноритария. Но при этом важно учитывать, что «Норникель» выплачивает компании огромные для отечественного рынка дивиденды. Примечательно, что РУСАЛ в схожей ситуации демонстрирует намного более жесткую позицию по отношению к своим миноритариям.