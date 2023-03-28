Балыбердин, Бурлай и Беркутов вошли в состав комиссии по обследованию дорог Тагила

Депутаты будут выяснять, почему есть расхождения в планах ремонта дорог и в реальности, почему ямочный ремонт проходит не на тех объектах, которые были заявлены в проектах, и по каким критериям выбираются дороги, которые будут ремонтировать в первую очередь.