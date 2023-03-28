Балыбердин, Бурлай и Беркутов вошли в состав комиссии по обследованию дорог Тагила

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В состав комиссии по обследованию дорог вошли три депутата городской думы Нижнего Тагил. Сергей Бурлай, заместитель председателя комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, Алексей Балыбердин, заместитель председателя Нижнетагильской городской думы и Никита Беркутов, член комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.
В соответствии с требованиями действующего законодательства у нас в городе с 2013 года организована комиссия по осмотру технического состояния автомобильных дорог. По регламенту комиссия работает два раза в год. Весной и осенью. В связи с кадровыми перемещениями, у нас появилась потребность делегировать представителя в эту комиссию, чтобы мы могли внести соответствующие изменения в состав и продолжили работу, — пояснил Михаил Семин, заместитель начальника управления городским хозяйством.
Депутаты будут выяснять, почему есть расхождения в планах ремонта дорог и в реальности, почему ямочный ремонт проходит не на тех объектах, которые были заявлены в проектах, и по каким критериям выбираются дороги, которые будут ремонтировать в первую очередь.
Также им предстоит выяснить, почему в основном ремонтируются дороги в центральных частях, а при этом сады и в целом пригород остаются нетронутыми. Делегированные депутаты должны будут следить за решением этих вопросов.